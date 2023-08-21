Brent petrolün varil fiyatı 85,47 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 85,47 dolardan işlem görüyor.

Cuma gününü 84,8 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,79 artarak 85,47 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,28 dolardan alıcı buldu.

Geçen hafta Çin'de yavaşlayan talep ve ABD'de artan faiz oranlarına ilişkin endişeler ham petrol fiyatlarında sert düşüşlere yol açmıştı. Bu haftaya yükselişle başlayan petrol fiyatlarının artışında, OPEC+ üyesi Suudi Arabistan ve Rusya'nın üretimlerini düşürmesi etkili oldu.

Söz konusu ülkelerin ağustos ayında da üretim ve ihracatını azaltması küresel arzda kısıntı oluşturmaya devam ediyor. Arz sıkıntısı yaşanabileceği endişesi fiyatların yukarı yönlü hareketini destekliyor.

Uzmanlar, dünyanın en büyük petrol üreticilerinin, üretim kesintilerini eylül sonuna kadar uzatacağı beklentisinin petrol fiyatlarını yıl sonuna kadar yüksek tutacağını öngörüyor.

Ayrıca, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de geçen hafta petrol sondaj kuyu sayısı Mart 2022'den bu yana en düşük seviyesini gördü. Ülkede sondaj kule sayısı 5 azalarak 520'ye geriledi.

Brent petrolde teknik olarak 85,50 ile 85,59 dolar aralığının direnç, 85,16 ile 85,08 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.