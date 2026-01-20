Brent petrolün varili 63,59 dolardan işlem görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası vadeli piyasalarda 63,59 dolardan işlem görüyor.

Dün 63,86 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 63,57 dolardan tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,03 artarak 63,59 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 59,38 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki kısmi yükselişte, Çin ekonomisinin beklenenden güçlü büyüme göstermesine bağlı olarak talep beklentilerindeki iyimserlik ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa ülkelerine yönelik ek gümrük vergisi tehditleri etkili oldu.

Çin ekonomisi, dün açıklanan verilere göre geçen yıl yüzde 5 büyüyerek hükümetin hedefini karşıladı. Ülkenin, zayıf iç talebi dengelemek amacıyla küresel mal talebindeki payını artırmasının petrol talebine ilişkin beklentileri güçlendirdiği değerlendiriliyor.

Resmi verilere göre Çin'in rafineri ham petrol işleme hacmi 2025'te yıllık bazda yüzde 4,1 artarken, ham petrol üretimi yüzde 1,5 ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

Aynı zamanda, Trump, Danimarka, Norveç, İsveç, Fransa, Almanya, Hollanda, Finlandiya ve İngiltere'den ithal edilen ürünlere 1 Şubat'tan itibaren ek yüzde 10 gümrük vergisi uygulayacağını, Grönland konusunda anlaşma sağlanamazsa bu oranın 1 Haziran'da yüzde 25'e çıkarılacağını duyurdu.

Trump'ın, ABD'nin Grönland'ı alma girişimine karşı çıktıkları gerekçesiyle 8 Avrupa ülkesine gümrük vergisi uygulayacağını açıklamasının ardından yükselen ticari ve jeopolitik gerilimler küresel piyasalarda belirsizliğin artmasına neden oldu.

Doların küresel piyasalarda değer kaybetmesi de petrol fiyatlarını destekleyen unsurlar arasında yer aldı. Dolar endeksindeki zayıflama, dolar cinsinden fiyatlanan petrolü diğer para birimlerini kullanan alıcılar için daha cazip hale getiriyor.

Brent petrolde teknik olarak 65,02 dolar direnç, 58,89 dolar destek seviyesi olarak izleniyor.