Brent petrolün varil fiyatı 117,31 dolar - Haberler

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 117,31 dolardan işlem görüyor.

Dün 118,46 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 117,61 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,26 düşüşle 117,31 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 116,39 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki hareketlilikte, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretimini, Rusya'ya yönelik petrol yaptırımı nedeniyle yaşanabilecek arz kesintisini telafi edecek kadar artıramayacağına ilişkin endişeler etkili oldu.

OPEC+ grubu dün düzenlenen toplantıda, daha önce belirlendiği gibi günlük petrol üretimini her ay kademeli olarak 432 bin varil artırmak yerine, Kovid-19 tedbirlerinin kaldırılmasına ve rafineri alımlarında beklenen yükselişe işaret ederek temmuz ve ağustosta 648 bin varillik üretim artışına gitme kararı aldı.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 5,1 milyon varil azalarak 414 milyon 700 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 1,18 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Stoklardaki beklenenden fazla azalış, talep toparlanmasına işaret ederek fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 117,71 ile 118,40 dolar aralığının direnç, 117,02 ile 116,33 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.