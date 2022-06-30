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Brent petrolün varil fiyatı 112,52 dolar

AA - Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi
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Brent petrolün varil fiyatı 112,52 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 112,52 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 112,52 dolardan işlem görüyor.

Dün 116,24 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 112,45 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.34 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,06 artışla 112,56 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 109,88 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, küresel petrol arzında artan daralma endişeleri etkili oldu. Libya'daki iki ana limandan petrol nakliyatının durdurulması ve Ekvator'da devam eden protestolar nedeniyle üretimin düşmesi arz endişelerini destekledi.

ABD'nin ticari ham petrol stoklarında beklenenden fazla yaşanan azalış da fiyatlardaki yukarı yönlü hareketi destekledi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi verilerine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 2,8 milyon varil (yüzde 0,7) azalarak 415 milyon 600 bin varile geriledi. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 110 bin varil azalacağı yönündeydi. Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları ise 2 milyon 600 bin varil (yüzde 1,2) artışla 221 milyon 600 bin varil oldu.

Öte yandan dünya genelinde ekonomik resesyon dolayısıyla talep düşmesi yaşanacağı endişeleri artışları kısıtlıyor.

ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell, dün yaptığı açıklamada, sıkılaştırıcı politikaların ülke ekonomisi için beraberinde sıkıntılar getirebileceğini ancak ekonomideki dinamiklerin söz konusu politikalarla başa çıkabilecek durumda olduğunu ifade etti.

ABD'nin stratejik petrol rezervlerinden daha fazla petrolü piyasaya sunacağına ve OPEC'in üretimi artıracağına yönelik beklentiler de fiyatları baskılayan unsurlar oldu. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, bugünkü toplantısında ağustos ayına ilişkin üretim artışı miktarını açıklayacak.

Brent petrolde teknik olarak 113,13 ile 113,45 dolar aralığının direnç, 112,43 ile 112,05 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

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AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi

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