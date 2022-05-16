Brent petrolün varil fiyatı 109,88 dolar - Haberler

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 109,88 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 111,69 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 111,55 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.27 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,50 düşüşle 109,88 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 107,28 dolardan alıcı buldu.

Fiyatların düşüşünde, Çin'de devam eden Kovid-19 kısıtlarının sebep olduğu ekonomik gerilemeye yönelik endişeler ve petrol talebinde düşüş beklentisi etkili oldu.

Bugün açıklanan verilere göre, dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden Çin'in nisan ayı perakende satışları yıllık bazda yüzde 11,1 gerilerken, sanayi üretimi artış beklentisine karşın yüzde 2,9 düştü. Analistler, söz konusu verilerin durgun bir ekonomiyi yansıttığını belirtirken, ekonomik toparlanma için Kovid-19 kısıtlamalarının hafifletilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Öte yandan, Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan kaynaklanan tedarik endişeleri fiyatların aşağı yönlü hareketini kısıtlıyor. AB üyesi ülkelerin temsilcileri, Rusya'ya karşı uygulanacak yeni yaptırım paketinde yer alan petrol ithalatına yasak getirilmesi konusunda anlaşmaya varmak için bazı üye ülkelerin liderleriyle görüşmelerini sürdürüyor.

Brent petrolde teknik olarak 110,10 ile 110,98 dolar aralığının direnç, 109,22 ile 108,67 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.