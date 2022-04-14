Brent petrolün varil fiyatı 108,07 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 108,07 dolardan işlem görüyor.

Dün 109 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 108,78 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 108,07 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 103,14 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD'nin ticari ham petrol stoklarında beklenenden fazla artış görülmesi etkili oldu. ABD Enerji Enformasyon İdaresine göre, ülkedeki ticari ham petrol stokları geçen hafta 9 milyon 400 bin varil (yüzde 2,3) artarak yaklaşık 421 milyon 800 bin varile yükseldi. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 367 bin varil artacağı yönündeydi.

Uluslararası Enerji Ajansının (IEA), Çin'de artan Kovid-19 vakalarına karşı alınan sıkı karantina önlemlerinin yılın geri kalanında talep görünümünü olumsuz etkilediği gerekçesiyle bu yıl için küresel petrol talebini aşağı yönlü revize etmesi de fiyatları baskıladı.

Ajans, dün yayınlanan mart ayına ilişkin "Petrol Piyasası Raporu"da, bu yılki küresel petrol talebi öngörüsünü 260 bin varil düşürerek yaklaşık 99 milyon 400 bin varile çekti.

IEA, ayrıca küresel petrol arzının yılın ikinci çeyreğinde "yoğun bir belirsizlik altında olacağına" işaret ederek, Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle Rusya'ya uygulanan yaptırımlar ve bazı petrol şirketlerinin Rus petrolünü geri çevirmesiyle oluşan arz açığının da giderek büyüdüğüne işaret etti.

Öte yandan, Libya'da 2022 yılı içinde günlük petrol üretiminin 1 milyon 400 bin varile yükseltileceği, daha sonraki yıllarda miktarın daha da artırılacağı duyuruldu. Libya Petrol Kurumu Başkanlığından şubatta yapılan açıklamada, ülkede günlük petrol üretiminin 1 milyon 200 bin varil olduğu belirtilmişti.

Kovid-19 salgınına karşı Çin'in en büyük kenti Şanghay'da 28 Mart'ta ilan edilen ve halen devam eden kapanmayla birlikte Asya ekonomilerinden gelen olumsuz üretim sinyalleri de fiyatların düşük seyrine katkıda bulunuyor.

Kentte artan Kovid-19 vakaları nedeniyle uygulanan kapanma kademeli olarak gevşetilmeye başlatılsa da sokağa çıkma yasağı şehrin büyük bölümünde devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 108,48 ile 109,07 dolar aralığının direnç, 107,50 ile 107,11 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.