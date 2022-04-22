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Brent petrolün varil fiyatı 107,12 dolar

AA - Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi
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Brent petrolün varil fiyatı 107,12 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 107,12 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 107,12 dolardan işlem görüyor.

Dün 109,80 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 108,33 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.10 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,12 düşüşle 107,12 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 102,56 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte ABD'de olası faiz artışları, Çin'de Covid-19 artışı nedeniyle karantina başlatılması ve zayıf küresel büyüme etkili oldu.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın dünkü açıklamaları sonrası petrol fiyatları düşüşe geçti.

Dün, Uluslararası Para Fonu (IMF) Bahar Toplantıları kapsamında küresel ekonomiye ilişkin düzenlenen panelde konuşan Powell, Fed'in 3-4 Mayıs'ta gerçekleşecek toplantısında 50 baz puanlık faiz artışının "masada" olduğunu söyledi.

Öte yandan, Çin Merkez Bankası Başkanı Yi Gang, bugün yaptığı açıklamasında, dünyanın en büyük ikinci ekonomisi olan Çin'in "dış şoklara karşı bağışık olmadığını" ve Covid-19'un yayılmasının iç ekonomi üzerinde daha fazla aşağı yönlü baskı oluşturduğunu söyledi.

Petrol fiyatları, AB'nin Rus petrolüne yasaklama getirmesi olasılığıyla dalgalanmaya devam ediyor. Libya'da geçen haftaki üretim kesintileri ise petrol arz sıkıntısı endişelerini artırıyor.

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AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Koronavirüs, dolar, Ekonomi, Haberler

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