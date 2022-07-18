Brent petrolün varil fiyatı 102,69 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 102,69 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 102,59 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 101,16 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.31 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,51 artışla 102,69 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 95,87 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, zayıflayan dolar endeksi ve arz daralmasına ilişkin endişeler etkili oldu.

Geçen hafta enflasyon verisinin ardından 109,3 ile son 20 yılın zirvesine çıkan dolar endeksi, yeni haftaya 107,9'dan başladı.

ABD Başkanı Joe Biden ve 9 Arap ülkesinden liderlerin katılımıyla düzenlenen Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi'nde konuşan Suudi Arabistan Veliaht Prens Bin Selman, ülkesinin daha önce ilan ettiği gibi petrol üretimini günlük 13 milyon varile çıkarma kararı aldığını, bunun dışında ek kapasiteleri olmayacağını belirtti.

Veliaht Prens, Suudi Arabistan'ın petrol üretimini 1 milyon varilden fazla artırarak günlük 13 milyon varile çıkarma planıyla ilgili bir takvim açıklamadı. Ancak Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdulaziz bin Selman mayısta yaptığı açıklamada bu hedef için 2027 başını işaret etmişti.

Öte yandan, dünyanın ikinci büyük petrol tüketicisi Çin'de Kovid-19 vakalarında görülen artış ve getirilen yeni kısıtlamalar ile artan resesyon endişeleri fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Brent petrolde teknik olarak 103,12 ile 104,45 dolar aralığının direnç, 101,79 ile 100,46 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.