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Brent petrolün varil fiyatı 101,88 dolar

AA - Firdevs Yüksel - Ekonomi
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Brent petrolün varil fiyatı 101,88 dolar

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 101,88 dolardan işlem görüyor.

Brent petrolün varili uluslararası piyasalarda 101,88 dolardan işlem görüyor.

Dün 100,39 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 100,19 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 09.15 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,69 artışla 101,88 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 98,22 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, küresel piyasalarda artan arz endişeleri etkili oldu.

Rus enerji şirketi Gazprom, dün Rus gazını Almanya üzerinden Avrupa'ya taşıyan hatlardan Kuzey Akım doğal gaz boru hattı için kullanılan Portovaya kompresör istasyonundaki Siemens türbin motorunun teknik nedenlerden ötürü durdurulduğu ve bu nedenle hat üzerinden sevk edilen doğal gaz miktarının azalacağını duyurdu.

Gazprom, Siemens'e ait bir türbinin Kanada'da yapılan bakımlarının ardından Rusya'ya geri teslim edilmediği gerekçesiyle Kuzey Akım üzerinden doğal gaz sevkiyatını 15 Haziran'da yüzde 60 düşürmüştü.

Bu gelişmeler doğal gaz yetersizliği nedeniyle Avrupa'da kış aylarında sanayi üretiminin aksayabileceği endişesini artırdı.

Uzmanlar, Rusya'nın doğal gaz vanalarını kısmasıyla tetiklenen yüksek doğal gaz fiyatlarının ise Avrupa'da talebin petrole kayabileceği ve arz darlığını daha da körükleyeceği endişelerine yol açtığını kaydetti.

Öte yandan, dünya genelinde artmaya devam eden resesyon riski fiyatları baskılamaya devam ediyor.

Brent petrolde teknik olarak 101,93 ile 102,33 dolar aralığının direnç, 101,53 ile 101,13 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi

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