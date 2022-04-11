Brent petrol 100 doların altında
İhlas Haber Ajansı - Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi
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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 100 doların altına gerileyerek, 98,72 dolardan işlem görüyor.
Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 100 doların altına gerileyerek, 98,72 dolardan işlem görüyor.
Cuma günü 103,30 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, bugün 100 doların altına indi. Brent petrolün varil fiyatı, yüzde 4,7 azalışla 98,72 dolar oldu. Batı Teksas petrolünün varil fiyatı 5 dolar düşüşle 92,26 dolar seviyesine geriledi. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi