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Brent Petrolü Yükselişte

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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,71 dolardan işlem görüyor. Fiyatlardaki yükselişte, ABD'den gelen güçlü petrol talebi verileri etkili oldu.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,71??????? dolardan işlem görüyor.

Salı günü 72,29 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,26 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.04 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,60 artışla 74,71 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 69,83 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'den gelen güçlü petrol talebi verileri etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) dün açıkladığı verilere göre, ülkedeki ticari ham petrol stoklarını geçen hafta yaklaşık 4 milyon 300 bin varil azaldı. Piyasa beklentisi, stokların 1 milyon 500 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ayrıca, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) dün politika faizini beklentiler dahilinde değiştirmeyerek 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığında sabit tutacağını açıklamasının ardından ABD ekonomisinin yumuşak iniş yapabileceği ihtimali ve petrol talebinin endişe edildiği kadar düşmeyeceğine yönelik beklentiler de fiyatların yükselişini destekledi.

Bankadan yapılan tahminler gelecek yıl toplamda 75 baz puanlık faiz indirimi yapılabileceği ihtimalini ortaya koydu.

Para politikası karar metninde enflasyonun yıl boyunca yavaşladığına işaret edilirken, kararın ardından açıklama yapan Fed Başkanı Jerome Powell, sıkılaştırma döngüsünde politika faizinin muhtemelen zirvede veya zirveye yakın olduğuna inandıklarını belirtti.

Analistler, söz konusu gelişmelerin ardından para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in martta faiz indirimlerine başlama ihtimalinin oldukça yüksek olduğunu tahmin ediyor.

Fed'in faiz kararının ardından dolar endeksi de düşüşe geçti. Doların değer kaybetmesi petrolü diğer para birimleriyle alan alıcılar için ucuz hale getirerek fiyatları artırıyor.

Brent petrolde teknik olarak 74,88 ile 75,16 dolar aralığının direnç, 74,39 ile 74,18 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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