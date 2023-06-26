Brent Petrolü Yükselişte

Rusya'da yaşanan isyan ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikler nedeniyle Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,33 artarak 74,69 dolara yükseldi. Ancak, tarafların kısa sürede anlaşması risk algısını ve fiyatlardaki yükselişi sınırladı.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 74,69 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 72,11 dolara kadar gerileyen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,44 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.53 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,33 artışla 74,69 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 69,80 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki yükselişte, Rusya'da Yevgeniy Prigojin'in kurucusu olduğu Wagner grubunun Rus yönetimine isyanının ardından artan jeopolitik riskler ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikler etkili oldu. Ancak, tarafların kısa sürede anlaşması risk algısını ve fiyatlardaki yükselişi sınırladı.

Dün İngiltere Merkez Bankası, politika faizini 50 baz puan artırarak yüzde 5'e çıkardı. İsviçre Merkez Bankası, politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 1,75'e yükseltirken, Norveç Merkez Bankası da politika faizini 50 baz puan artışla yüzde 3,75 yaptı.

Öte yandan, merkez bankalarının para politikalarına ilişkin belirsizlikler de ekonomik büyümede yavaşlama ve petrol talebinde düşüş olacağı endişelerini artırarak fiyatlardaki yukarı yönlü gidişi baskılıyor.

ABD Merkez Bankasının (Fed) bu yıl iki kez faiz artırımına gidebileceğine yönelik beklentiler güçlenirken, bu hafta ülkede açıklanacak yoğun makroekonomik verilerin söz konusu fiyatlamalarda etkili olması bekleniyor.

Fed'in gelecek ay politika faizini yüzde 72 ihtimalle 25 baz puan artıracağı öngörülürken, yıl sonuna kadar bankanın politika faizini yüzde 5,50-5,75 seviyesine çıkarabileceği ihtimali de güçleniyor.

Yatırımcılar bu hafta ülkede açıklanacak büyüme verilerine odaklandı.

Brent petrolde teknik olarak 75,15 ile 75,50 dolar aralığının direnç, 73,64 ile 73,29 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.