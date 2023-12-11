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Brent Petrolü Yükselişle İşlem Görüyor

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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 76,41 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatları, ABD'nin stratejik rezervleri yenileme çabalarının etkisiyle yükselişle başladı. ABD'nin ham petrol satın alma kararı fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 76,41??????? dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 76,36 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 75,84 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.45 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,75 artışla 76,41 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 71,75 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, dünyanın en büyük petrol tüketen ülkesi ABD'nin stratejik rezervleri yenileme çabalarının etkisiyle haftaya yükselişle başladı.

ABD yönetiminin, düşük fiyatları harekete geçirmek ve piyasayı desteklemek için stratejik petrol rezervlerini yeniden artırması bekleniyor. ABD Enerji Bakanlığı, cuma günkü açıklamasında, Mart 2024'te teslim edilmek üzere stratejik petrol rezervi için 3 milyon varile kadar ham petrol satın almayı hedeflediklerini belirtti.

Ülke genelinde benzin fiyatlarını düşürmeye ve enflasyonla mücadeleye yardımcı olmak için stratejik petrol rezervlerinden 6 ay boyunca günde 1 milyon varil petrolün kullanıma sunulacağı duyurulmuştu. Rezerv seviyesindeki açığı kapatmak isteyen ABD'nin ham petrol satın alma kararı fiyatların yukarı yönlü hareketini destekledi.

Öte yandan, uzmanlar OPEC+ grubunun gönüllü üretim kesintilerine ilişkin net etkiler görülene dek petrol fiyatlarının yön arayışı içerisinde olacağını tahmin ediyor. Geçen hafta yapılan OPEC+ grubu toplantısında bazı üye ülkeler, mevcut üretim kesintilerine ek olarak günlük 2,2 milyon varillik gönüllü üretim kesintisine gideceğini duyurmuştu.

Küresel piyasalarda bu hafta, ABD, Avrupa ve İngiltere merkez bankalarının faiz kararları açıklanacak. Bankaların faiz kararlarının petrol fiyatlarının bu haftaki yönünü belirlemesi bekleniyor.

Brent petrolde teknik olarak 76,55 ile 76,64 dolar aralığının direnç, 76,27 ile 76,22 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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