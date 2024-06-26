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Brent Petrolü 84,69 Dolardan İşlem Görüyor

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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,69 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatlarının yükselişinde, ABD'de artan talep beklentisi ve Orta Doğu'da süren gerginlik etkili oldu.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 84,69 dolardan işlem görüyor.

Dün 86,23 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 84,22 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.24 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,56 artarak 84,69 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 81,35 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarının yükselişinde, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de artan talep beklentisi ve Orta Doğu'da süren gerginliğin küresel arzda aksamaya yol açabileceği endişesi etkili oldu.

ABD'de ham petrol stoklarının geçen hafta bir önceki haftaya göre 2 milyon 600 bin varil düşmesi bekleniyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarına dair resmi verileri gün içinde açıklayacak. Stokların beklentiler doğrultusunda azalmasının, ülkede talebin arttığına işaret ederek fiyatları yukarı yönlü desteklemeye devam edeceği öngörülüyor.

Orta Doğu kaynaklı jeopolitik gelişmeler de fiyatlar üzerinde etkili oluyor. Küresel petrol rezervlerinin çoğunun yer aldığı bölgede süren çatışmalar fiyatların artışını destekliyor.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir eve düzenlediği saldırıda en az 3 sivilin hayatını kaybettiği, 12 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin batısındaki eş-Şati Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda, aralarında Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin kız kardeşinin de bulunduğu 10 kişinin hayatını kaybettiği duyurulmuştu.

Yemen'deki İran destekli Husiler, Arap Denizi'nde İsrail'e ait "MSC SARAH V" isimli gemiyi balistik füzeyle vurduklarını duyurdu. Husilerin Askeri Sözcü Yahya Seri, İsrail'in Gazze'ye saldırılarını durdurması ve Gazze Şeridi'ne yönelik ablukanın kalkması halinde eylemlerine son vereceklerini bildirdi. Seri, hafta başında Husiler'in Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'ndaki iki gemiyi seyir füzesi ve insansız deniz aracıyla vurduklarını açıklamıştı.

Brent petrolde teknik olarak 85,92 ile 86,82 dolar aralığının direnç, 83,84 ile 82,94 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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