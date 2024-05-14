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Brent Petrolü 83,40 Dolardan İşlem Görüyor

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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 83,40 dolardan işlem görüyor. Petrol fiyatları, güçlü talep beklentisi ve üretim kesintileriyle yükselişe geçti. Çin'in teşvikli tahvil ihracı da fiyatları destekliyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 83,40 dolardan işlem görüyor.

Dün 83,84 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,36 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.43 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 83,40 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,15 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, büyük petrol tüketicilerine yönelik güçlü talep beklentisi, üretici ülkelerin gönüllü üretim kesintileri ve arza yönelik aksama olacağı endişesiyle yükseldi.

Dünyanın en büyük petrol ihracatçısı Çin, bu hafta 1 trilyon yuan tutarında teşvikli tahvil ihracına başlamayı planladığını bildirdi. Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, tahvillerin yavaşlayan ekonomik büyümeyi desteklemek için kullanılacağı ve altyapı dahil kilit sektörlere dağıtılacağı ifade edildi.

Ülkede ekonomik toparlanmayı hızlandırmaya yönelik bu adım fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Piyasa oyuncuları, bugün dünyanın en büyük petrol tüketen ülkesi ABD'de açıklanacak enflasyon verilerine odaklandı. Analistler, enflasyon beklentilerindeki artışın ve Fed yetkililerinin temkinli duruşlarını korumalarının piyasalarda risk iştahını olumsuz etkilediğini belirtiyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, 1 Haziran'da bir araya gelecek. Planlanan OPEC+ Bakanlar Toplantısı'nda grubun gönüllü ham petrol arzı kesintilerine devam etmesi bekleniyor.

Piyasa oyuncuları ayrıca gün içinde açıklanacak OPEC petrol piyasası raporunu takip edecek. Raporda, bu yıl ve gelecek yıla yönelik talep ve arz verilerinin petrol fiyatları üzerinde etkisinin yer alması bekleniyor.

Ayrıca Kanada'daki orman yangınlarının ülkenin önemli petrol üretim noktalarına yaklaştıkça arz kesintilerine neden olabileceği endişesi fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

Geçen yıl Kanada'da yaşanan orman yangınları nedeniyle günlük 300 bin varil üretim kesintisi olmuştu.

Brent petrolde teknik olarak 84,09 ile 85,66 dolar aralığının direnç, 82,52 ile 81,61 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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