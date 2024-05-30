Brent Petrolü 83,17 Dolardan İşlem Görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 83,17 dolardan işlem görüyor.

Dün 84,72 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 83,43 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, saat 09.29 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,31 azalarak 83,17 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 79,03 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD'de faiz oranlarına ilişkin belirsizlik ve enflasyondaki dalgalanmaların etkisiyle aşağı yönlü hareketlendi.

ABD Merkez Bankasının (Fed) dün yayınladığı Bej Kitap raporu, ülkede genel ekonomik görünümün kısmen kötüleştiğini ortaya koydu.

Analistler, bugün açıklanacak Gayrisafi Yurt İçi Hasıla verilerinin Bankanın gelecek dönemde atacağı adımlara ilişkin sinyaller verebileceğini, çekirdek kişisel tüketim harcamaları verilerinin de piyasaların yönü üzerinde etkili olacağını öngörüyor.

Ayrıca ABD dolarının diğer para birimleri karşısında değer kazanması petrol fiyatlarının düşüşünde etkili oldu. ABD dolar endeksi yüzde 0,08 artışla 105,115 oldu. Güçlü doların, döviz kullananlar için petrolü daha pahalı hale getirerek talebi düşürmesi bekleniyor.

Öte yandan, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'de ham petrol stoklarında beklentilerin üzerinde düşüş olması ülkede talebin yaz ayları öncesi toparlandığına işaret ederek fiyatlardaki düşüşü kısıtlıyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ABD'nin ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 6 milyon 490 bin varil azaldığını öngördü. Stoklardaki düşüş öngörüsü, ülkede talebin yükseldiğine işaret ederek fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi resmi stok verilerini gün içinde açıklayacak.

Piyasa oyuncuları dünyanın en büyük petrol üreticilerinden oluşan OPEC+ grubunun 2 Haziran'da yapacağı toplantıyı bekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 85,34 ile 85,96 dolar aralığının direnç, 82,80 ile 81,22 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.