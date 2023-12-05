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Brent Petrolü 78 Dolar Seviyesinde İşlem Görüyor

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Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 78,06 dolardan işlem görüyor. Arz ve talep belirsizlikleri devam ederken, petrol fiyatlarında yön arayışı sürüyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 78,06 dolardan işlem görüyor.

Dün 79,72 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 78,03 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.06 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,04 artışla 78,06 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 73,08 dolardan alıcı buldu.

Piyasalarda arz ve talep belirsizlikleri artarken, petrol fiyatlarında yön arayışı devam ediyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, geçen haftaki toplantısında, gelecek yıl piyasalarda beklenen arz fazlalığına rağmen ortak bir üretim kesintisi kararı alamadı.

Toplantı sonrası bazı üye ülkeler bireysel olarak gönüllü üretim kesintisi kararlarını açıkladı. Bu durum piyasa beklentilerini karşılamazken, arz endişelerini de artırarak petrol fiyatlarını aşağı yönlü baskıladı.

Dünyanın en büyük petrol tüketicileri ABD ve Çin ekonomisine ilişkin belirsizlikler de fiyatların aşağı yönlü seyrini destekledi.

Gelecek yıl ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasının beklendiği kadar 'güvercin' olmayabileceğine ilişkin endişeler güçlenirken, haftanın son işlem gününde ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerinin ülkedeki ekonomik gidişat konusunda sinyal verebileceği ve para politikasının yönü üzerinde etkili olabileceği ifade ediliyor.

Çin'de bugün açıklanan makroekonomik verilere göre, Caixin hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 51,5 ile beklentileri aşarken, bileşik PMI 51,6 oldu. Çin ekonomisine ilişkin endişeler devam ediyor.

Öte yandan, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışı da petrol fiyatları üzerinde etkili oluyor. Çatışmaların tırmanması ve daha geniş alanlara yayılması ihtimali arz endişelerine yol açarak petrol fiyatlarındaki düşüşü kısıtlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 78,25 ile 78,49 dolar aralığının direnç, 78,01 ile 77,77 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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