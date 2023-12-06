Üye Girişi
Haberler

Brent Petrolü 77,23 Dolardan İşlem Görüyor

Son Güncelleme:
Abone Ol

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 77,23 dolardan işlem görüyor. Küresel petrol arzı ve talebine ilişkin belirsizliklerin arttığı petrol piyasasında yön arayışı sürüyor. ABD'de talebin zayıfladığına ilişkin veriler ve Çin ekonomisine ilişkin belirsizlikler fiyatların aşağı yönlü seyrini destekliyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 77,23 dolardan işlem görüyor.

Dün 79,09 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 77,20 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.53 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,04 artışla 77,23 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 72,25 dolardan alıcı buldu.

Küresel petrol arzı ve talebine ilişkin belirsizliklerin arttığı petrol piyasasında yön arayışı sürüyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi bazı ülkelerin geçen hafta açıkladığı gönüllü üretim kesintilerinin küresel petrol arzına etkisi tartışılmaya devam ediyor. Arz tarafında belirsizliğe yol açan bu durum, petrol fiyatlarında da dalgalanmalara neden oluyor.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'de talebin zayıfladığına ilişkin veriler de fiyatlar üzerinde etkili oldu.

Amerikan Petrol Enstitüsü, ülkede ham petrol stoklarının 594 bin varil arttığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların 2 milyon 267 bin varil azalacağı yönündeydi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi stok verileri bugün açıklanacak. Söz konusu stok artışına ilişkin veriler doğrulanırsa fiyatlardaki düşüş eğiliminin sürmesi bekleniyor.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin ekonomisine ilişkin belirsizlikler de fiyatların aşağı yönlü seyrini destekledi.

Dün uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Çin'in kredi notu görünümünü "durağan"dan "negatif"e çevirdi.

Çin'in kredi notu görünümündeki aşağı yönlü revizyonun, yapısal ve kalıcı olarak düşük orta vadeli ekonomik büyümeye ve emlak sektöründe devam eden daralmaya ilişkin artan riskleri yansıtmakta olduğu kaydedildi.

Öte yandan, İsrail-Filistin çatışmasının tırmanması ve daha geniş alanlara yayılması ihtimali arz endişelerine yol açarak petrol fiyatlarındaki düşüşü kısıtlıyor.

Brent petrolde teknik olarak 77,31 ile 77,50 dolar aralığının direnç, 77,12 ile 76,93 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

Amerika Birleşik Devletleri Çin Halk Cumhuriyeti Hamster Coin Dış Politika Enerji Finans Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yılmaz Morgül kimdir? 2. Sayfa konuğu Yılmaz Morgül kaç yaşında, nereli? Yılmaz Morgül biyografisi! Pnömoni virüsü nedir, belirtileri neler? Pnömoni virüsü hangi ülkelerde var? Göz kuruluğu neden olur? Göz kuruluğu belirtileri neler? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 49. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 6 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Geniz akıntısı neden olur? Geniz akıntısı nasıl geçer? ASGARİ ÜCRET 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Asgari ücret 2024 ilk toplantı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanıyor? Sandık Kokusu YENİ BÖLÜM (1. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Sandık Kokusu yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? Çalışan emekliye 5000 TL meclisten geçti mi? Çalışan emekliye 5000 TL verilecek mi, son durum ne? Asgari ücret ne zaman açıklanacak? 2023 Asgari ücret ne zaman belli olacak? Dilek Taşı YENİ BÖLÜM (13. BÖLÜM) ne zaman, fragman yayınlandı mı? Dilek Taşı yeni bölüm ne zaman başlıyor, bu akşam var mı? BUGÜN (6 ARALIK ÇARŞAMBA) HANGİ DİZİLER VAR? Bu akşam TV'de hangi programlar, diziler oynuyor? 6 ARALIK ATV, KANAL D, FOX, STAR, SHOW, TRT 1, TV8 Dün gece deprem oldu mu? 6 Aralık İzmir'de, İstanbul'da, Ankara'da deprem mi oldu? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Kabine Toplantısı (6 Aralık 2023) gündemi nedir? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANLARI | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? İstanbul'da sağanak yağışlar barajları nasıl etkiledi?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title