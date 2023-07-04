Brent Petrolü 75 Dolardan İşlem Görüyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 75 dolardan işlem görüyor.

Dün 76,60 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 74,65 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.13 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,47 artışla 75 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 70,11 dolardan alıcı buldu.

Suudi Arabistan ve Rusya'nın petrol üretimlerinde düşüşe gideceği haberleri petrol fiyatlarının yükselişini destekledi. Söz konusu ülkelerin gönüllü olarak üretimlerini düşürmelerinin petrol piyasasını rahatlatması ve fiyatları yukarı yönlü hareketlendirmesi bekleniyor.

Suudi Arabistan, dün, temmuzda gönüllü olarak uygulamaya koyduğu günlük 1 milyon varillik petrol üretim kesintisi kararını ağustosu da kapsayacak şekilde uzattığını duyurdu. Böylece, Suudi Arabistan'ın günlük petrol üretiminin ağustosta yaklaşık 9 milyon varil seviyesinde olacağı bildirildi. Söz konusu kesintinin, ülkenin nisanda duyurduğu ve Aralık 2024'ün sonuna kadar devam edecek gönüllü üretim kesintisine ek olduğu belirtildi.

Rus haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre, Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da ülkesinin ağustosta gönüllü olarak petrol ihracatını günlük 500 bin varil azaltma kararı aldığını duyurdu. Yeni kararın üretimden çok ihracatı etkileyeceği kaydedildi. Novak, daha önce Rusya'nın petrol üretimini martta günlük 500 bin varil azaltma kararı aldığını duyurmuş, daha sonra bu uygulama yıl sonuna kadar uzatılmıştı.

Öte yandan, küresel piyasalardaki belirsizlikler petrol fiyatlarının yükselişini kısıtlıyor. Gözler, bu hafta yapılacak Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısı ve dünyanın en büyük petrol tüketicisi ABD'den gelecek ekonomik verilere çevrildi.

Brent petrolde teknik olarak 75,20 ile 75,26 dolar aralığının direnç, 74,76 ile 74,64 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.