Brent Petrol Fiyatlarında Düşüş: ABD Stokları Artış Gösterdi

Brent Petrol Fiyatlarında Düşüş: ABD Stokları Artış Gösterdi
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Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı 64,33 dolara geriledi. Fiyat düşüşünde ABD'nin ham petrol stoklarındaki beklenmedik artış etkili oldu. Enerji Enformasyon İdaresi, ticari ham petrol stoklarının 3,5 milyon varil artış gösterdiğini açıkladı.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 64,33 dolardan işlem görüyor.

Dün 66,28 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 65,49 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.23 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 1,7 azalarak 64,33 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 61,19 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, dünyanın en çok petrol tüketen ülkesi ABD'nin ham petrol stoklarındaki beklenmedik artış etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3 milyon 500 bin varil artışla 441 milyon 800 bin varil seviyesine yükseldiğini açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon varil azalacağı yönündeydi.

Ülkede talep düşüşüne işaret eden söz konusu artış, piyasalarda arz fazlasına ilişkin endişeleri de körükledi.

ABD ile İran arasında nükleer müzakereler devam ederken, konuya ilişkin haber akışı da fiyatlardaki hareketlilikte etkili oluyor.

Orta Doğu turu kapsamında Katar'a giden ABD Başkanı Donald Trump, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'nin İran ile süregelen nükleer müzakerelerde anlaşmaya varılmasına yardımcı olabileceğini umduğunu aktardı. Trump, İran'ın nükleer programlarına barışçıl çözüm bulunması yönündeki arzusunu yineledi ve bu konudaki kararın artık Tahran'da olduğunu belirtti.

Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı, İran'ın balistik füze programına destek verdikleri gerekçesiyle Çin ve Hong Kong'da yerleşik bazı kişi ve firmaları yaptırım listesine eklediğini duyurdu.

Brent petrolde teknik olarak 68,19 doların direnç, 59,64 doların ise destek olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi
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