Brent Petrol Fiyatları Yükselişte: 63,65 Dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 63,65 dolardan alıcı buluyor.

Dün 64,22 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 63,33 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.06 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,5 artarak 63,65 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 59,74 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatlarındaki kısıtlı yükselişte, Avrupa ve ABD'nin Rusya'ya uyguladığı yaptırımlar etkili oluyor.

Ayrıca ABD Başkanı Donald Trump, 23 Ekim'de Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesine yönelik barış sürecinde "ciddi taahhüt eksikliği" gösterdiği gerekçesiyle Rusya'nın en büyük ikinci petrol üreticisi Lukoil ve iştiraklerini yaptırım listesine dahil etmişti.

Lukoil'in uluslararası varlıklarını satın almak için teklif yapan İsviçre merkezli petrol ticaret şirketi Gunvor Group verdiği teklifi geri çektiğini bildirdi.

Gunvor'un operasyonlarını şeffaf şekilde yürüttüğüne ve Rusya pazarına 10 yıldır "mesafeli durduğuna" işaret edilen açıklamada, "Gunvor, yaptırımlara uygun olarak ticareti durdurmuş, Rus varlıklarını satmış ve Ukrayna'daki savaşı kamuoyuna açık bir şekilde kınamıştır." ifadesine yer verildi.

Uzmanlara göre, yaptırımlar, dünyanın en büyük petrol ithalatçıları olan Çin ve Hindistan'a yönelik arzı sekteye uğratarak küresel piyasalara bir miktar destek sağlarken, fiyatlardaki yukarı yönlü ivmenin kırılgan olacağını ve gelecek yıl için arz fazlası beklentilerinin fiyatlarını baskılamayı sürdüreceğini tahmin ediyor.

ABD'de yavaşlayan talebe ilişkin endişeler de fiyatları baskılamayı sürdürüyor.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) verilerine göre, ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 5 milyon 200 bin varil artarak 421 milyon 200 bin varile çıktı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2 milyon 400 bin varil azalacağı yönündeydi. Stoklardaki artış, talebin düşük seyrettiği algısına yol açtı.

Petrol fiyatları ayrıca ABD'de federal hükümetin kapalı kalmasının genel ekonomi üzerindeki olası etkilerine ilişkin endişeler nedeniyle de baskı altında kaldı.

Brent petrolde teknik olarak 66,23 dolar direnç, 60,39 dolar destek bölgesi olarak izleniyor.