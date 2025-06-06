Brent Petrol Fiyatları Yavaşlayan Talep ve Küresel Gerilimle Geriliyor

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 64,92 dolardan işlem görüyor.

Dün 65,63 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 65,03 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.32 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,16 azalışla 64,92 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 62,59 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki sınırlı gerilemede, piyasalarda yavaşlayan küresel büyüme ve zayıflayan talep endişeleri etkili oldu. Rusya ile Ukrayna arasında artan askeri gerilim ise kayıpların derinleşmesini sınırladı.

ABD'nin Rusya'ya yönelik yeni yaptırımları değerlendirdiğine yönelik haber akışı ve İran ile sürdürülen nükleer müzakerelerde yaşanan duraksamalar, arz tarafında belirsizliği artıran faktörler arasında yer aldı.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü ve müttefikleri (OPEC+), temmuzda üretimi piyasa beklentilerine paralel artırma kararı alarak, piyasaların yön arayışına kısmi destek verdi.

Bununla birlikte, küresel ekonomik aktivitedeki yavaşlama sinyalleri ve ABD ile Çin'den gelen zayıf ekonomik veriler, talep görünümünü baskılayan temel unsurlar olmaya devam etti. Özellikle ABD'de petrol ürünü stoklarında görülen yüksek artışlar, talep tarafındaki belirsizlikleri artırdı.

Öte yandan, ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında dün gerçekleşen telefon görüşmesi, ABD-Çin ticaret müzakerelerinin yeniden ivme kazanabileceğine yönelik umutları artırdı. Ancak piyasalar, daha kalıcı bir ticaret anlaşması için temkinli seyrini sürdürüyor. Trump'ın yeni gümrük tarifeleri getirme ihtimali de halen masada duruyor.

Ayrıca, Trump'ın danışmanlık görevinden kısa süre önce ayrılan Tesla Üst Yöneticisi Elon Musk'ın, Kongre'nin gündemindeki vergi indirimi tasarısını sert sözlerle eleştirmesinin ardından iki isim arasındaki artan gerilim de yatırımcıların odağında bulunuyor.

Brent petrolde teknik olarak 66,25 doların direnç, 62,93 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.???????