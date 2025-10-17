Haberler

Brent Petrol Fiyatları, Küresel Belirsizlikler ile Geriledi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brent petrolün varil fiyatı, ABD Başkanı Trump'ın Putin ile Ukrayna'daki savaşı sonlandırmak üzere görüşeceğini açıklamasıyla birlikte düştü. Bugün fiyatı 60,66 dolara geriledi. Ayrıca, ABD'de ham petrol stoklarının beklenenden fazla artması da fiyatlar üzerinde etkili oldu.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 60,66 dolardan alıcı buluyor.

Dün 62,50 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 60,83 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,27 azalarak 60,66 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 56,76 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Ukrayna'daki savaşı sonlandırmak üzere yakında Macaristan'da bir araya geleceklerini açıklamasının ardından küresel enerji arzına ilişkin belirsizliklerin artmasıyla geriledi.

Trump, Putin ile Budapeşte'de yapılması planlanan zirvede Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesini görüşmek üzere anlaştıklarını, görüşmenin Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ile yapacağı temaslardan bir gün önce gerçekleştirileceğini belirtti. Zirvenin tarihi açıklanmadı.

Aynı zamanda, ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta yaklaşık 3 milyon 500 bin varil artarak 423 milyon 800 bin varile yükseldiğini bildirdi. Piyasa beklentisi, stokların 300 bin varil artacağı yönündeydi. Beklenenden yüksek gerçekleşen stok artışında, rafinerilerin sonbahar bakım dönemine girmesiyle kapasite kullanım oranlarının düşmesi etkili oldu.

Uzmanlar, ham petrol stoklarındaki yüksek artışın, distilat ürünlerdeki düşüşle dengelendiği, ancak dolaylı petrol talebinin geçen haftaya göre belirgin şekilde zayıf kaldığı değerlendirmesinde bulundu.

ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretimi, 7 bin varil artarak 13 milyon 636 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

Öte yandan piyasalar, Hindistan'ın Rusya'dan petrol ithalatını durdurma olasılığına da odaklandı. Bu durumun, küresel arz akışlarını değiştirebileceği ve alternatif tedarikçilere olan talebi artırabileceği değerlendiriliyor.

Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin 15 Ekim'de Rusya'dan petrol alımını durdurma sözü verdiğini açıkladı. Rusya, Hindistan'ın toplam petrol ithalatının yaklaşık üçte birini karşılayan en büyük tedarikçisi konumunda bulunuyor.

Ancak Hindistan hükümeti, dün yaptığı açıklamada, "öncelikli hedeflerinin enerji fiyatlarının istikrarı ve tedarik güvenliği olduğunu" ifade ederken, Trump'ın açıklamalarına değinmedi. Rusya tarafı ise Hindistan ile enerji iş birliğinin süreceğine ilişkin güvenini dile getirdi.

Brent petrolde teknik olarak 69,72 dolar direnç, 60,66 dolar destek bölgesi olarak izleniyor.

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama

AK Parti'ye geçeceği konuşulan Burcu Köksal'dan ilk açıklama
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zehra Güneş'in kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğrafla olay yarattı

Kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğraf olay yarattı
Saygısız müşteriye kadın çalışanın cevabı bomba

Saygısız müşteriye kadın çalışanın cevabı bomba
Arda Güler'e servet değerinde hediye elektrikli araba

Arda'nın yeni oyuncağı! Hediye edilen arabanın değeri dudak uçuklattı
Kenya'da Eski Başbakan Raila Odinga'nın cenaze töreninde katliam! Can kayıpları var

Eski başbakanın cenaze töreninde katliam! Çok sayıda ölü var
Zehra Güneş'in kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğrafla olay yarattı

Kardeşi Fenerbahçe'ye transfer oldu, paylaştığı fotoğraf olay yarattı
Genç hemşire ne kadar maaş aldığını paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu

Aldığı maaşı paylaştı, emekliler yorum bombardımanına tuttu
İsrail'den Lübnan'da 5 şehre hava saldırısı

İsrail bu sefer o ülkeyi vurdu! Gelen görüntüler korkunç
Fener'den giden gidene! Sadettin Saran 4 isme daha 'Güle güle' dedi

4 isme daha "Güle güle" dedi
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
Kokarca böceği tespit edilen 95 tır İstanbul'a sokulmuyor

Kokarca böceği tespit edilen 95 tır İstanbul'a sokulmuyor
Dün anne olan İrem Helvacıoğlu kızına verdiği ismi açıkladı

Ünlü oyuncu anne oldu! Kızına verdiği isim çok konuşulacak
İnfaz sayısı korkunç boyutta! BM'ye 'Bu ülkeyi durdurun' çağrısı

İnfaz sayısı korkunç boyutta! BM'ye "Bu ülkeyi durdurun" çağrısı
Yeni yaşını kutlayan Emel Müftüoğlu'ndan şaşırtan çıkış

Yeni yaşını kutlayan Emel Müftüoğlu'ndan şaşırtan çıkış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.