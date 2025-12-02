Haberler

Brent Petrol Fiyatları Jeopolitik Gerilimle Dalgalanıyor

Güncelleme:
Brent petrolün varil fiyatı, 63,15 dolara gerileyerek jeopolitik gelişmelerin etkisiyle dalgalı bir seyir izliyor. ABD ile Venezuela arasındaki gerginlik ve Rusya-Ukrayna savaşındaki enerji altyapılarına yönelik saldırılar, arz endişelerini artırarak fiyatlar üzerinde baskı yaratıyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 63,15 dolardan işlem görüyor.

Dün 63,72 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 63,16 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.49 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,01 azalışla 63,15 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 59,31 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, ABD ile Venezuela arasında artan jeopolitik gerilim ve Ukrayna'nın Rusya'nın enerji tesislerine yönelik saldırılarının yarattığı arz riskleri ile OPEC+ grubunun üretim değişikliğine gitmemesinin etkisiyle önceki kazanımlarını koruyarak yatay seyrediyor.

ABD Başkanı Donald Trump, 29 Kasım'da Venezuela ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapatılacağını açıklamıştı.

Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti. ABD, bu kapsamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

Uzmanlar, tam kapsamlı bir çatışma olası görünmese de ABD'nin Venezuela'ya yönelik kısıtlamaları daha da sıkılaştırılabileceğini, bunun ülkenin petrol üretimi ile ihracatını riske atabileceğini belirtiyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sonlandırılması için diplomatik çabalar devam ederken enerji altyapılarına yönelik saldırılar piyasalarda arz endişelerini artırıyor.

Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu (CPC) üzerinden yapılan petrol sevkiyatı, Karadeniz'deki Novorossiysk liman bölgesindeki altyapı tesislerine düzenlenen insansız hava aracı saldırısı sonrası geçici olarak durdurulmuştu. Yüklemeler kısmen yeniden başlamış olsa da olay bölgedeki petrol akışının kırılganlığını göstererek fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturdu.

CPC hattı, Kazakistan'ın Tengiz ve Karaçığanak gibi sahalarından çıkarılan petrolün Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Novorossiysk Limanı üzerinden küresel pazarlara ulaştırılmasını sağlayan ana ihracat hattı olarak biliniyor.

Fiyatlar, OPEC+ kararıyla destek buldu

Suudi Arabistan, Rusya, Irak, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Kazakistan, Cezayir ve Umman'dan oluşan OPEC+ grubunun 8 üye ülkesi, 2026'nın ilk çeyreği için petrol üretim seviyelerini değiştirmeme kararı aldı. Söz konusu ülkeler, üretim kesintilerini gevşetme kararı doğrultusunda nisan ayından bu yana piyasaya günlük yaklaşık 2,9 milyon varil petrol arzı sağlamıştı.

OPEC+ grubunun üretim kesintileri mevcut durumda günlük yaklaşık 3,24 milyon varil seviyesinde bulunuyor. Küresel talebin yaklaşık yüzde 3'üne denk gelen bu miktar, çoğu üye tarafından 2026 sonuna kadar uygulanacak günlük 2 milyon varillik üretim kesintisi ile söz konusu 8 ülkenin gönüllü olarak uyguladığı ek kesintilerden oluşuyor.

Brent petrolde teknik olarak 65,28 dolar direnç, 60,68 dolar destek bölgesi olarak izleniyor.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi


