Haberler

Brent Petrol Fiyatları Düşüşte: Varil 60,69 Dolar

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 60,69 dolara geriledi. Fiyatlar, ABD-Çin ticaret gerilimi ve küresel arz fazlası endişeleriyle baskı altında. ABD Başkanı Trump'ın uzlaşmacı açıklamaları sınırlı destek sağlasa da belirsizlik devam ediyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 60,69 dolardan alıcı buluyor.

Cuma günü 61,31 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 61,21 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.31 itibarıyla yüzde 0,8 azalarak 60,69 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 56,67 dolardan işlem gördü.

Fiyatlardaki düşüşte, küresel arz fazlasına ilişkin endişelerin yanı sıra artan ABD-Çin ticaret geriliminin ekonomik yavaşlama ve zayıf enerji talebi endişelerini artırması etkili oldu.

ABD Başkanı Donald Trump geçen hafta verdiği röportajda, Çin'e uygulamakla tehdit ettiği yüzde 100 tarifenin "sürdürülebilir" olmadığını belirterek, "Çin ile aramız iyi olacak ama adil bir anlaşma yapmalıyız." dedi.

Beyaz Saray'da da açıklamalarda bulunan Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile birkaç hafta içinde görüşeceğini ifade ederek, "Her iki taraf için de iyi olacak bir anlaşma yapacağımızı düşünüyorum." diye konuştu. Trump'ın bu uzlaşmacı açıklamaları fiyatlara sınırlı destek sağlasa da, iki ülke arasındaki süregelen gerilim piyasalarda belirsizlik algısını artırarak petrol fiyatları üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor.

ABD ve Çin arasında karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin çözümü için yürütülen müzakerelerin yeni turunun bu hafta Malezya'da yapılması bekleniyor.

Öte yandan Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin Rus ham petrol alımını durduracağı konusunda da güvence verdiğini bildirdi. Trump, "Aksi bir şey söylemek isterlerse, yüksek tarifeler ödemeye devam edecekler ve bunu yapmak istemiyorlar." dedi.

Trump'ın ağustosta Hindistan'a "Rus petrolü satın aldığı" gerekçesiyle mevcut yüzde 25'lik karşılıklı tarife oranına ek olarak yüzde 25 gümrük vergisi uygulama kararı almasının ardından iki ülke arasındaki tarife gerilimi tırmanmıştı.

Zayıf talep ve arz fazlası fiyatları baskılıyor

Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA) geçen hafta yayımladığı Petrol Piyasası Raporu'nda küresel petrol talebine ilişkin ortaya konan olumsuz görünüm de fiyatlar üzerinde baskı kurmayı sürdürüyor.

IEA, bu yıla ilişkin küresel petrol talebi artış öngörüsünü günlük 35 bin varil aşağı yönlü revize etti. Buna göre, talebin bu yıl geçen yıla kıyasla günlük yaklaşık 710 bin varil artarak 103 milyon 840 bin varile çıkması bekleniyor. Bir önceki raporda bu artış yaklaşık 740 bin varil olarak öngörülmüştü.

Talebin, gelecek yıl bu yıla kıyasla daha da düşerek günlük 700 bin varil artışla 104 milyon 540 bin varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Arz tarafında da küresel petrol piyasasında arz fazlasının büyüdüğüne dikkati çeken IEA, özellikle OPEC+ ülkeleri ile ABD'de artan üretimin talep görünümündeki zayıflıkla birleşerek fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturduğunu bildirdi.

Brent petrolde teknik olarak 69,79 dolar direnç, 60,10 dolar destek bölgesi olarak izleniyor.

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi
Divan otellerinin genel müdürü Murat Tomruk ifadeye götürüldü

Koç Holding'e bağlı otellerin genel müdürü ifadeye götrüldü
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
Beyaz Saray'daki gizli görüşme basına sızdı: Putin isterse seni yok eder

Trump o sözü duyunca haritayı yere fırlatmış: İsterse seni yok eder
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
37 yaşındaki dünyaca ünlü isimden 90 milyon dolarlık imza

37 yaşında 90 milyon dolarlık sözleşmeye imza attı
Yeni haftaya süper başlangıç! İşte altın fiyatlarında son durum

Yeni haftaya süper başlangıç! İşte altın fiyatlarında son durum
Hatay'da sağanak yağış heyelana neden oldu! Otoyol kapandı, okullar tatil edildi

Sağanak kenti fena vurdu! Otoyol kapandı, okullar tatil edildi
Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? Yakın arkadaşından yeni açıklama

Sanat camiası diken üstünde! Yakın arkadaşı son durumunu açıkladı
37 yaşındaki dünyaca ünlü isimden 90 milyon dolarlık imza

37 yaşında 90 milyon dolarlık sözleşmeye imza attı
İran'ı karıştıran düğün görüntüsü

Sızdırılan görüntü şeriatla yönetilen komşu ülkeyi fena karıştırdı
KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal çıkış: Türkiye büyükelçisi yarın geri çekilmeli

KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal Türkiye çağrısı
İş adamına kanlı pusu! Aracına kurşun yağdırdı

İş adamına kanlı pusu! Aracına kurşun yağdırdı
Zeki Triko'nun sahibi Ahmet Zeki Başeskioğlu hayatını kaybetti

Türkiye tarihine damga vurmuştu! Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
Özel sağlık sigortasında yeni dönem! 1 Ocak 2026'da başlıyor

Sağlık sigortasında yeni dönem! Devrim gibi değişiklikler geliyor
Arda Güler oyuna girdi ve maçın kaderini değiştirdi! 3 puan Real Madrid'in

Oyuna girdi, Real Madrid'i ipten aldı! Harikasın Arda
İsrailli Bakan Ben Gvir'den skandal mesaj: Rehineleri aldık, yeniden savaşmalıyız

İsrailli Bakan Ben Gvir'den skandal Gazze mesajı
Ofsayt mı değil mi? Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda hemfikir oldu

Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda hemfikir oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.