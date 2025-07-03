Brent Petrol Fiyatları Düşüşte: 68,37 Dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 68,37 dolardan işlem görüyor.

Dün 68,94 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 68,84 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.30 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,7 azalışla 68,37 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 66,21 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatlarındaki düşüşte, ABD'de ham petrol stoklarının beklentilerin aksine arttığını gösteren verilerin, dünyanın en büyük petrol tüketicisinde talebin zayıfladığı endişelerini tetiklemesi etkili oldu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3 milyon 800 bin varil artışla 419 milyon varil seviyesine çıktığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 3 milyon 500 bin varil azalacağı yönündeydi. Bu dönemde, stratejik ham petrol stokları 200 bin varil, benzin stokları da yaklaşık 4 milyon 200 bin varil yükseldi.

Öte yandan, ABD'nin ticaret anlaşmalarına ilişkin belirsizlikler de piyasalarda fiyatlamalar üzerindeki etkisini sürdürüyor.

ABD Başkanı Donald Trump, dün Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Vietnam'dan ABD'ye gönderilen mallar için yüzde 20 gümrük vergisi uygulanacağını, başka ülke menşeli ürünlerin aktarılması durumunda ise bu oranın yüzde 40 olacağını bildirdi.

Buna karşılık Vietnam'ın ABD'ye ticaret konusunda tam erişim hakkı vereceğini kaydeden Trump, Vietnam'ın pazarlarını ABD'ye açacaklarını ve ABD'li firmaların sıfır gümrük vergisiyle ticaret yapabileceğini kaydetti.

Trump'ın 2 Nisan'da açıkladığı ancak bir hafta sonra 90 günlüğüne ertelenen karşılıklı tarifelerde, Vietnam'a yüzde 46 düzeyinde gümrük vergisi uygulanması öngörülmüştü.

Yatırımcıların odağı ise bugün açıklanacak ABD tarım dışı istihdam verisine çevrildi. Analistler, bugün açıklanacak tarım dışı istihdam verisi başta olmak üzere istihdam raporu verilerinden alınacak sinyallerin ülkedeki faiz indirim sürecine yönelik belirsizlikleri azaltabileceğini söyledi.

Söz konusu verilerin, küresel ekonomik görünüme dair ipuçları sunması nedeniyle petrol fiyatlarında da yön belirleyici olabileceği ifade ediliyor.

Brent petrolde teknik olarak 77,04 doların direnç, 62,42 doların destek olarak izlenebileceği ifade ediliyor.