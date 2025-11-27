Brent Petrol Fiyatları Düşüşte: 62,24 Dolar Seviyesine Geriledi

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 62,24 dolardan işlem görüyor.

Dün 62,58 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 62,42 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,3 azalarak 62,24 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,33 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artış etkili oldu. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 2 milyon 800 bin varil artışla 426 milyon 900 bin varil seviyesine çıktığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 300 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 500 bin varil artarak 411 milyon 400 bin varil seviyesine ulaştı. Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 2 milyon 500 bin varil artışla 209 milyon 900 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Bu veriler, dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden ABD'de talebin düşük seyrettiği algısına yol açarak fiyatları baskıladı.

Rusya-Ukrayna barış sürecine ilişkin olumlu gelişmeler de piyasalardaki arz endişelerini hafifleterek fiyatların aşağı yönlü hareketini destekleyen bir unsur oldu.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un gelecek hafta Moskova'yı ziyaret edeceğini söyledi. Bu ziyaret, olası bir ateşkes ya da Rus enerji ihracatına yönelik bazı kısıtlamaların gevşetebileceğine yönelik beklentileri artırdı.

Uzmanlar, bu gelişmelerin zaten yüksek seviyelerde olan küresel petrol stoklarını daha da artırarak fiyatlar üzerinde ek baskı oluşturabileceğini tahmin ediyor.

Öte yandan, yatırımcılar Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 8 ülkenin pazar günü yapacağı toplantıyı takip edecek.

Grup, 2 Kasım'da gerçekleştirdikleri son toplantıda aralık ayı için petrol üretimini günlük 137 bin varil artırma kararı almıştı. OPEC+ grubu üyesi 8 ülke ayrıca, mevsimsel nedenlerle gelecek yılın ocak-mart döneminde üretim artışlarını durdurmak üzere anlaşmıştı.

Brent petrolde teknik olarak 53,10 dolar direnç, 61,20 dolar destek bölgesi olarak izleniyor.