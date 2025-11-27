Haberler

Brent Petrol Fiyatları Düşüşte: 62,24 Dolar Seviyesine Geriledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 62,24 dolara düşerken, ABD'nin ham petrol stoklarındaki artış fiyatları baskıladı. Piyasalarda arz endişelerinin hafiflemesi de etkenler arasında. Yatırımcılar OPEC+ toplantısını bekliyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 62,24 dolardan işlem görüyor.

Dün 62,58 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 62,42 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.28 itibarıyla kapanışa göre yaklaşık yüzde 0,3 azalarak 62,24 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,33 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, ABD'nin ticari ham petrol stoklarındaki artış etkili oldu. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta yaklaşık 2 milyon 800 bin varil artışla 426 milyon 900 bin varil seviyesine çıktığını açıkladı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 1 milyon 300 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 500 bin varil artarak 411 milyon 400 bin varil seviyesine ulaştı. Bu dönemde ABD'nin benzin stokları ise yaklaşık 2 milyon 500 bin varil artışla 209 milyon 900 bin varil olarak kayıtlara geçti.

Bu veriler, dünyanın en büyük petrol tüketicilerinden ABD'de talebin düşük seyrettiği algısına yol açarak fiyatları baskıladı.

Rusya-Ukrayna barış sürecine ilişkin olumlu gelişmeler de piyasalardaki arz endişelerini hafifleterek fiyatların aşağı yönlü hareketini destekleyen bir unsur oldu.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un gelecek hafta Moskova'yı ziyaret edeceğini söyledi. Bu ziyaret, olası bir ateşkes ya da Rus enerji ihracatına yönelik bazı kısıtlamaların gevşetebileceğine yönelik beklentileri artırdı.

Uzmanlar, bu gelişmelerin zaten yüksek seviyelerde olan küresel petrol stoklarını daha da artırarak fiyatlar üzerinde ek baskı oluşturabileceğini tahmin ediyor.

Öte yandan, yatırımcılar Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu üyesi 8 ülkenin pazar günü yapacağı toplantıyı takip edecek.

Grup, 2 Kasım'da gerçekleştirdikleri son toplantıda aralık ayı için petrol üretimini günlük 137 bin varil artırma kararı almıştı. OPEC+ grubu üyesi 8 ülke ayrıca, mevsimsel nedenlerle gelecek yılın ocak-mart döneminde üretim artışlarını durdurmak üzere anlaşmıştı.

Brent petrolde teknik olarak 53,10 dolar direnç, 61,20 dolar destek bölgesi olarak izleniyor.

Kaynak: AA / Ebru Şengül Cevrioğlu - Ekonomi
Bakan Kurum: Yüzyılın Konut Projesi'ne 5 milyon 314 bin kardeşimiz müracaat etmiştir

İşte Yüzyılın Konut Projesi'ne başvuran kişi sayısı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Papa 14. Leo Türkiye yolunda! İlk durağı bakın neresi olacak

Papa Türkiye yolunda! İlk durağı bakın neresi olacak
Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun

Altına yatırım yapanlar, bu rakama hazır olun
Yeni evlenen kadının şikayetçi olduğu bir konu var: Bize kötü geliyor

Yeni evlenen kadının şikayetçi olduğu bir konu var: Bize kötü geliyor
Bakan Güler, ihraç edilen teğmenlerle ilgili bir gerçeği ilk kez açıkladı

O teğmenle ilgili gerçeği ilk kez açıkladı: Bunu yapmaya hakkı var mı?
Papa 14. Leo Türkiye yolunda! İlk durağı bakın neresi olacak

Papa Türkiye yolunda! İlk durağı bakın neresi olacak
Merkez Bankası Başkanı bu ifadeyi ilk kez kullandı: Enflasyon bir virüs gibidir

Paranın patronu bu ifadeyi ilk kez kullandı
Damadın kız isteme töreninde söyledikleri, herkesi gözyaşlarına boğdu

Damadın kız istemede söyledikleri herkesi ağlattı
Bahçeli'nin sözleri, Dilek İmamoğlu'nu küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla

Bahçeli'nin sözleri, küplere bindirdi: Bu kadarı çok fazla
Fenerbahçe-Galatasaray derbisini televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak

Derbiyi televizyon başında izleyecekler bir ilki yaşayacak
Süper Lig devinin eski starı, yetişkin film yıldızıyla evleniyor

Süper Lig devinin eski starı, yetişkin film yıldızıyla evleniyor
İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler

İzlemeyenler pişman! Dün gece ortalık alev aldı
Zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan 3 kardeşten 1'i öldü

Yedikleri yemekten sonra abla öldü, kardeşlerin durumu ağır
Ne Arda ne Kenan ne de Hakan! İşte Pep Guardiola'nın istediği Türk yıldız

Ne Arda ne Kenan ne de Hakan! İşte istediği Türk yıldız
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.