Brent petrolün varili 62,12 dolardan işlem görüyor

Güncelleme:
Brent petrolün varil fiyatı 62,12 dolara geriledi. Fiyat düşüşünde Rusya-Ukrayna Savaşı'na yönelik barış çabaları ve ABD faiz kararına dair belirsizlik etkili. Liderler, kalıcı barış için gerekli adımları tartıştı.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 62,12 dolardan işlem görüyor.

Dün 63,79 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 62,33 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.21 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,3 düşüşle 62,12 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,46 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte Rusya- Ukrayna Savaşı'nı sona erdirmeye yönelik çabalar ve yaklaşan ABD faiz kararına ilişkin belirsizlikler etkili oluyor.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz ve Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Londra'da gerçekleştirdikleri zirvede Ukrayna'da kalıcı ve adil barış için atılması gereken adımları ele aldı.

Liderler, Avrupa güvenliği açısından ABD öncülüğünde yürütülen barış görüşmelerinin önemine vurgu yaparak, süreçte kaydedilen ilerlemeyi desteklediklerini ifade etti.

Uzmanlar, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda kalıcı barışın sağlanmasıyla bölgedeki enerji altyapısına yönelik tehditlerin azalarak arz tarafında öngörülebilirliğin artacağını savunuyor. Bu durumun kısa vadede petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturacağı değerlendiriliyor.

Bunun yanı sıra yarın açıklanacak ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı da piyasaların odağında yer alıyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yarınki toplantısında yüzde 87 ihtimalle faiz indirimine gitmesi öngörülürken, enflasyon endişelerinin devam etmesi ve ABD ekonomisine yönelik güçlü görünüm nedeniyle gelecek yıl parasal gevşeme adımlarının sınırlanabileceği tahmin ediliyor.

Düşük faiz oranları borçlanma maliyetlerini azaltarak ekonomik aktiviteyi ve dolayısıyla petrol talebini destekleyebilecek bir unsur olarak görülse de bazı uzmanlar bu etkinin şimdilik sınırlı kalabileceğini ifade ediyor.

Öte yandan, ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) gün içinde yayımlayacağı "Aralık 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu" da piyasa oyuncuları tarafından yakından takip ediliyor.

Brent petrolde teknik olarak 65,20 dolar direnç, 56 dolar destek bölgesi olarak izleniyor.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
