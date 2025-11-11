Haberler

Brent Petrol Fiyatları Azalıyor: 63,71 Dolar

Güncelleme:
Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda 63,71 dolara geriledi. ABD hükümetinin açılmasıyla birlikte petrol talebinin artması bekleniyor, ancak arz fazlası endişeleri fiyatları aşağı yönlü etkilemeye devam ediyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 63,71 dolardan alıcı buluyor.

Dün 64,19 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 63,95 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.26 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,4 azalarak 63,71 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 59,80 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatları, ABD hükümetinin yeniden açılmasına yönelik artan iyimserliğe karşın arz fazlası endişelerinin ağır basması ve ABD'nin Rus petrol devlerine yönelik yaptırımlarının etkisine ilişkin belirsizlikler sebebiyle geriledi.

ABD Senatosu'nda Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, 40 gün süren hükümet kapanmasının ardından geçici bütçe üzerinde uzlaşmaya vardı. Oval Ofis'te düzenlenen yemin töreninde konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Senato'da kabul edilen federal hükümetin yeniden açılmasına yönelik tasarıyı desteklediğini belirtti.

Yeterli sayıda Demokratın desteğini aldıklarını ve hükümeti çok yakında açacaklarını dile getiren Trump, hükümet yeniden faaliyete geçtiğinde hava yolu seyahatinin "normalden daha iyi" olacağını ve hava trafik kontrol kuleleri için en gelişmiş teknolojilerin satın alınacağını ifade etti.

Kapanma süreci, özellikle büyük şehirlerdeki hava yolu trafiğinde ciddi aksamalar yaratmış, bu durum da ülkedeki yakıt talebinin yavaşlayabileceği endişelerini artırmıştı. Uzmanlar, hükümetin açılmasının kış tatili sezonunda hava yolu seyahatini canlandırarak petrol talebini destekleyebileceğini belirtse de piyasada gelecek yıla yönelik arz fazlası endişeleri fiyatlar üzerinde baskı kurmayı sürdürüyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı üreticilerden oluşan OPEC+ grubunun üretim politikası, petrol piyasasında arz fazlası yaşanacağına ilişkin endişeleri tetikliyor.

Grup, 2 Kasım'daki çevrimiçi toplantısında istikrarlı küresel ekonomik görünüm ve düşük stok seviyelerine işaret ederek aralıkta üretimi günlük 137 bin varil artırma kararı aldı. Ancak mevsimsel nedenlerle 2026'nın ilk çeyreğinde üretim artışlarına ara verilmesi konusunda mutabakata vardı.

Her ne kadar bu karar kısa vadede arz endişelerini hafifletmiş olsa da grubun üretim artışını sürdürme eğilimi piyasalarda arz fazlası riskini güçlendirerek fiyatları baskıladı. OPEC+ grubunun bir sonraki toplantısı 30 Kasım'da yapılacak.

Bununla birlikte, ABD'nin Rus petrol devleri Rosneft ve Lukoil'e yönelik yaptırımlarının etkisine ilişkin belirsizlikler de fiyatların aşağı yönlü seyrini destekliyor.

Bulgaristan Parlamentosu'nun, ABD'nin yaptırım listesinde yer alan Rus petrol şirketi Lukoil'in ülkedeki rafinerisi Lukoil Neftochim'in idaresinin devralınmasını öngören yasal değişiklikleri 7 Kasım'da onaylamasının ardından, ülkenin Bakanlar Kurulu dün yaptığı açıklamada, Lukoil tesislerinin bulunduğu bölgelerde kara, deniz ve hava güvenliğini sağlamak amacıyla ek önlemler alındığını duyurdu.

Uzmanlara göre, ABD yaptırımları Rus petrolünün Çin ve Hindistan gibi büyük ithalatçılara akışını sekteye uğratarak küresel piyasalara sınırlı destek sağlasa da bu etkinin geçici kalması bekleniyor. Analistler, fiyatlardaki yukarı yönlü ivmenin kırılgan olduğunu ve 2025'te sürecek arz fazlası beklentilerinin petrol fiyatlarını baskı altında tutmayı sürdüreceğini öngörüyor.

Brent petrolde teknik olarak 68,56 dolar direnç, 58,50 dolar destek bölgesi olarak izleniyor.

