Brent Petrol Fiyatı 65,57 Dolar Seviyesine Yükseldi

Brent petrolün varil fiyatı, ABD ve Çin arasında ticaret müzakerelerinde kaydedilen ilerlemeyle birlikte 65,57 dolara yükseldi. Fiyatlardaki artış, küresel ekonomik endişelerin azalması ve Fed'in olası faiz indirimleriyle destekleniyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 65,57 dolardan alıcı buluyor.

Cuma günü 65,95 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 65,20 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.34 itibarıyla yüzde 0,57 artarak 65,57 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 61,88 dolardan işlem gördü.

Fiyatlardaki yükselişte, dünyanın en büyük iki petrol tüketicisi ABD ile Çin arasında ticaret müzakerelerinde kaydedilen ilerlemenin ardından küresel ekonomiye ilişkin endişelerin azalması etkili oldu.

Çin Başbakan Yardımcısı Hı Lifıng ve ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in başkanlık ettiği heyetler, 25-26 Ekim'de Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bir araya geldi.

Tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin çözümüne yönelik yeni müzakere turunun ardından iki ülke heyetleri uzlaşmaya vardıklarını duyurdu.

Çin'in Uluslararası Ticaret Temsilcisi Li Çınggang, tarifeler konusunda "ön mutabakata" vardıklarını ve bunun iki ülkenin iç onayına sunulacağını belirtirken ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, nihai detayların iki ülke liderleri tarafından gözden geçirilip onaylanacağı bir çerçeve anlaşmaya ulaşıldığını ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping'in perşembe günü Güney Kore'de bir araya gelmesi beklenirken bu gelişmelerle görüşmede iki ülke arasındaki ticari ilişkilerde ilerleme sağlanabileceğine dair beklentiler de güç kazandı.

ABD Merkez Bankasının ( Fed ) faiz indirimine gideceğine dair beklentiler de fiyatları yukarı yönlü destekliyor.

ABD'de federal hükümetin kapanması nedeniyle gecikmeli olarak açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri geçen hafta beklentilerin altında kaldı. Beklentilerden iyi gelen enflasyon verisinin ardından para piyasalarında, Fed'in 28-29 Ekim'de politika faizini 25 baz puan düşüreceğine kesin gözüyle bakılırken bankanın aralık ayındaki toplantıda da gevşemeye devam edeceğine yönelik tahminler güçlü kaldı.

Öte yandan, ABD'nin Rus petrol sektörüne yönelik yaptırımlarının piyasalar üzerindeki etkisine dair endişeler devam ediyor. Uzmanlar, Rusya'nın geçmişte ABD kısıtlamalarını aşmayı başarmış olmasını göz önünde bulundurarak, yaptırımların ne kadar etkili olacağı konusunda temkinli. Tartışmanın odağında ise başlıca Rus petrol alıcıları Hindistan ve Çin'in ABD baskısına boyun eğip eğmeyeceği sorusu bulunuyor.

Brent petrolde teknik olarak 66,29 dolar direnç, 65 dolar destek bölgesi olarak izleniyor.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi
