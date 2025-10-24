Haberler

Brent Petrol Fiyatı 64,91 Dolar Seviyesine Geriledi

Güncelleme:
Brent petrolün varil fiyatı, uluslararası piyasalarda yüzde 0,52 azalarak 64,91 dolara düştü. ABD'nin Rus petrol şirketlerine yönelik yaptırımları sonrası yükselen fiyatlar, kar satışlarıyla geriledi. Ayrıca, ABD-Çin görüşmesi öncesi piyasalarda belirsizlik hakim.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 64,91 dolardan alıcı buluyor.

Dün 65,73 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 65,25 dolar seviyesinde tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.04 itibarıyla yüzde 0,52 azalarak 64,91 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 61,21 dolardan işlem gördü.

Petrol fiyatları dün, ABD'nin, Rusya'nın en büyük iki petrol şirketi Rosneft ve Lukoil ile iştiraklerini yaptırım listesine eklemesi ve Avrupa Birliği'nin (AB) Rusya'nın sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) sektörünü ve petrol taşıyan "gölge filo"yu hedef alan yeni yaptırım paketini onaylamasının ardından yaklaşık yüzde 4,4 yükseldi.

Fiyatlar, dün yaşanan sert yükselişin ardından bugün kar satışları, Çin ve Hindistan'ın Rusya'dan alımlarını azaltmasına ilişkin haber akışı ve ABD-Çin görüşmesi öncesinde piyasaların temkinli bekleyişe girmesi nedeniyle bir miktar geriledi.

Rus petrolünün en büyük alıcısı Çin ve Hindistan'daki rafinerilerin Rusya'dan yaptıkları ithalatı askıya almaya veya azaltmaya başladıklarına ilişkin uluslararası medyada yer alan haberler, talep görünümü ve arz fazlası riskine dair endişeleri artırarak petrol fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Talep tarafındaki belirsizlikler de piyasada temkinli bir hava oluşturuyor.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt'in açıklamalarına göre, ABD Başkanı Donald Trump, Asya turuna çıkacak. Bölgedeki temasları kapsamında Trump'ın 30 Ekim'de Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya gelmesi bekleniyor.

Ayrıca, ABD ve Çin arasında karşılıklı tarife artışlarıyla tırmanan ticaret geriliminin çözümüne yönelik müzakerelerin yeni turunun da 24-27 Ekim'de Malezya'da yapılması planlanıyor.

Uzmanlar, Trump-Şi Cinping görüşmesinin, ABD-Çin ticaret gerilimini azaltabileceğini ve küresel talep görünümünü destekleyebileceğini belirtiyor.

Öte yandan, ABD'de hükümetin kapalı olması nedeniyle bazı ekonomik verilerin gecikmesi sonucu talep tarafına ilişkin soru işaretleri artarken, piyasada dikkatler ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verilerine çevrildi. Tüketici fiyat endeksinin, ABD Merkez Bankasının (Fed) para politikasını şekillendireceği için petrol piyasasındaki yön üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in gelecek hafta politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakıldığını söyleyen uzmanlar, bankanın aralık ayındaki toplantısında da gevşemeye devam edeceğine yönelik tahminlerin güçlü kaldığını ifade etti.

Brent petrolde teknik olarak 72,21 dolar direnç, 60,57 dolar destek bölgesi olarak izleniyor.

Kaynak: AA / Firdevs Yüksel - Ekonomi
500
