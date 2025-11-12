Haberler

Brent Petrol Fiyatı 64,80 Dolar Seviyesine Geriledi

Güncelleme:
Brent petrolün varil fiyatı, ABD hükümetinin kapanma sürecinin sona erebileceğine dair beklentilere rağmen arz fazlası endişeleri ile birlikte 64,80 dolara düştü. Kısa vadede ABD'deki hava trafiği üzerindeki etkiler fiyatları sınırlı bir şekilde desteklese de, OPEC+'nın petrol üretim politikaları ve küresel arz fazlası endişeleri fiyatları baskılamaya devam ediyor.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 64,80 dolardan alıcı buluyor.

Dün 65,13 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 64,89 dolar seviyesinde tamamladı.

Bugün saat 09.33 itibarıyla fiyat yüzde 0,13 düşerek 64,80 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü ham petrolün varili 60,80 dolardan işlem gördü.

Fiyatlardaki kısmi gerilemede, ABD tarihinin en uzun süren hükümet kapanmasının sona erebileceğine ilişkin işaretlerin artmasına rağmen, küresel arz fazlası endişeleri ve doların güçlü seyri etkili oldu.

ABD Senatosu salı günü hükümetin yeniden açılmasına yönelik yasa tasarısını onayladı. Temsilciler Meclisinin bugün tasarıyı oylaması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın imzasının ardından yürürlüğe girmesi planlanan düzenleme, yaklaşık 42 gün süren ülke tarihinin en uzun hükümet kapanmasını sonlandıracak.

Hükümetin yeniden açılacağına yönelik beklentiler, ülkede seyahatlerde yaşanan aksaklıkların hafifleyeceği öngörüsüyle petrol fiyatlarına sınırlı destek sağladı.

Trump, yeterli sayıda Demokratın desteğini aldıklarını belirterek hükümetin kısa sürede açılacağını, hava yolu seyahatinin "normalden daha iyi" olacağını ve hava trafik kulelerinde yeni teknolojilerin kullanılacağını ifade etti.

Kapanma süreci, büyük şehirlerde hava trafiğini aksatırken yakıt talebine ilişkin endişeleri artırmıştı. Uzmanlar, hükümetin açılmasının kış sezonunda hava yolu talebini destekleyebileceğini ancak gelecek yıla yönelik arz fazlası endişelerinin fiyatlar üzerindeki baskıyı sürdürdüğünü belirtiyor.

Arz fazlası ve yaptırım endişeleri petrol piyasalarında etkisini sürdürüyor.

OPEC ve OPEC dışı üreticilerden oluşan OPEC+ grubunun üretim politikası, petrol piyasasında arz fazlası endişelerini artırıyor.

Grup, 2 Kasım'daki çevrim içi toplantısında istikrarlı ekonomik görünüm ve düşük stoklara dikkati çekerek, aralıkta üretimi günlük 137 bin varil artırma kararı aldı ancak 2026'nın ilk çeyreğinde artışlara ara verilmesi konusunda uzlaştı.

Karar kısa vadede endişeleri hafifletse de üretim artış eğilimi piyasalarda arz fazlası riskini güçlendirerek fiyatlar üzerinde baskı yarattı. OPEC+'nın bir sonraki toplantısı 30 Kasım'da yapılacak.

Dünyanın en büyük petrol ithalatçısı Çin'de zayıf talep de olası arz fazlasını büyütebilecek faktörler arasında gösteriliyor.

Aynı zamanda, ABD'nin Rus petrol devleri Rosneft ve Lukoil'e yönelik yaptırımlarının etkisine ilişkin belirsizlikler de fiyatların aşağı yönlü seyrini destekliyor.

Geçen ay devreye giren yaptırımların, küresel yakıt arzını sınırlaması ve önümüzdeki aylarda oluşabilecek arz fazlasının etkisini dengelemesi bekleniyor.???????

Kaynak: AA / Hümeyra Ayaz - Ekonomi
