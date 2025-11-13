Haberler

Brent Petrol Fiyatı 62,51 Dolar Seviyesine Geriledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Brent petrolün varil fiyatı, dün 65,02 dolara kadar yükseldikten sonra bugün 62,51 dolara geriledi. Küresel piyasalardaki arz artışı ve zayıf talep sinyalleri, petrol fiyatlarındaki düşüşte etkili oluyor. OPEC'in son raporunda, günlük ham petrol üretiminin ekimde arttığı belirtildi.

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 62,51 dolardan işlem görüyor.

Dün 65,02 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 62,53 dolardan tamamladı.

Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.36 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,03 düşerek 62,51 dolar oldu. Aynı saatte Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 58,43 dolardan alıcı buldu.

Petrol fiyatları, küresel piyasada arzın toparlandığına ve talep görünümünün zayıfladığına yönelik algının güçlenmesiyle düşüşünü sürdürüyor.

Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütünün (OPEC) dün yayımladığı aylık petrol piyasası raporunda, grubun günlük ham petrol üretiminin ekimde bir önceki aya göre 33 bin varil artarak 28 milyon 460 bin varile yükseldiği bildirildi.

Küresel petrol talebinin bu yıl geçen yıla kıyasla 1 milyon 300 bin varil artarak 105 milyon 140 bin varile, gelecek yıl ise 1 milyon 380 bin varil artarak 106 milyon 520 bin varile ulaşacağı öngörülüyor. Piyasalarda bugün Uluslararası Enerji Ajansının (IEA) petrol piyasası raporu takip edilecek.

Dünyanın en büyük petrol tüketicisi olan ABD'den gelen zayıf talep sinyalleri de fiyatları aşağı yönlü baskılıyor.

Amerikan Petrol Enstitüsü (API), ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 1 milyon 300 bin varil arttığını tahmin etti. Piyasa beklentisi, artışın 1 milyon 700 bin varil olacağı yönündeydi. ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA) resmi stok verilerini gün içinde yayımlayacak.

Bunun yanı sıra EIA'nın yayımladığı "Kasım 2025 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu", ABD'de ham petrol üretiminin artacağına işaret ederek fiyatları baskılayan bir diğer unsur oldu.

Yayımlanan veriler, küresel piyasalarda arz tarafındaki toparlanmanın sürdüğüne, talep tarafında ise zayıflığın belirginleştiğine işaret ederek petrol fiyatlarında aşağı yönlü hareketi destekliyor.

Brent petrolde teknik olarak 68,56 dolar direnç, 58,50 dolar destek bölgesi olarak izleniyor.

Kaynak: AA / Duygu Alhan - Ekonomi
Balıkesir beşik gibi! Sındırgı sabaha karşı 4 depremle sarsıldı

Afet bölgesi ilan edilen ilde korkutan 4 deprem
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rafa Silva rest çekti: O varsa ben yokum

Rafa Silva rest çekti: O varsa ben yokum
Mustafa Şentop: Üniversiteyi bitirmiş olmak, evlenme yaşını yukarıya taşıyor

Nüfus artış hızındaki düşüşü, çok konuşulacak bir nedene bağladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan emlak vergisine fahiş zamlarla ilgili müjdeyi verdi: Çözüm önerilerini meclise sunacağız

Vatandaşı isyan ettiren fahiş zamlar için Erdoğan müjdeyi verdi
Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı

Maçta gol atmak isterken yanlışlıkla inanılmazı başardı
Rafa Silva rest çekti: O varsa ben yokum

Rafa Silva rest çekti: O varsa ben yokum
TÜRKPATENT, Now TV'nin isim ve logo tescilini iptal etti

Türkiye'nin köklü televizyon kanalına kötü haber
Tekirdağlı şehidimizin babasından yürekleri dağlayan sözler: 3 gün önce Allah bana söyletti

Şehidimizin babası yürekleri dağladı: 3 gün önce Allah bana söyletti
Ahmed Şara'ya parfüm sıkan Trump 'Kaç eşin var?' diye sordu

Şara'ya parfüm sıkan Trump'ın "Eş" sorusu olay oldu
Diyarbakır'da 'kız isteme' kavgasında eve silahlı saldırı: 1 ölü, 1 yaralı

Kız isteme kavgası, cinayetle bitti: 1 kadın öldü, 1 çocuk ağır yaralı
Muazzez Abacı'nın ardından Emel Sayın'dan yürek burkan veda

Emel Sayın'dan Muazzez Abacı'ya yürek dağlayan mesaj
23 ilde dev operasyon! Hesaplarında 2 milyar liralık işlem hacmi tespit edildi

23 ilde dev operasyon! 2 milyarlık işlem hacmi tespit edildi
Velilerden skandal açıklama! Kabusu yaşayan otizmli öğrenciyi suçladılar

Velilerden skandal açıklama! Kabusu yaşayan öğrenciyi suçladılar
Hakan Çalhanoğlu'na büyük onur

Helal olsun sana! Hakan Çalhanoğlu'na büyük onur
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.