Brent petrol 120 dolara yükseldi - Haberler

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Brent petrol 120 dolara yükseldi

İhlas Haber Ajansı - Ekonomi
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Brent petrol 120 dolara yükseldi

Suudi Arabistan'ın petrol fiyatlarını artırmasının etkisiyle brent petrol varil fiyatı yeniden 120 dolara yükseldi.

Suudi Arabistan'ın petrol fiyatlarını artırmasının etkisiyle brent petrol varil fiyatı yeniden 120 dolara yükseldi.

Suudi Arabistan, Asya'ya yönelik petrol satışlarında fiyatını 4,40 dolardan 6,50 dolara yükseltti. Bu artış kararı petrol piyasasında yukarı yönlü hareketi tetikledi. Brent petrolün varil fiyatı bugün itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,62 artışla 120,46 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 119,53 dolardan alıcı buldu.

Öte yandan Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubu, geçen hafta üretimlerini Temmuz ve Ağustos'ta 648 bin varil artıracağını açıkladı.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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