Brent petrol 100 doların altında işlem görmeye devam ediyor Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 95,97 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı uluslararası piyasalarda 95,97 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı 2 Ağustos tarihinden beri 100 doların altında seyrediyor. Uluslararası piyasalarda brent petrolün varil fiyatı 100 doların altında tutunmaya devam ediyor. En son 2 Ağustos tarihinde 100 dolardan işlem gören brent petrol, 95,97 dolar seviyesinden işlem görüyor. Batı Teksas petrolünün (WTI) varil fiyatı ise 90,04 dolar seviyesinde seyrediyor. Piyasalarda bu hafta Uluslararası Enerji Ajansı ve OPEC'in açıklayacağı aylık petrol piyasası verileri bekleniyor. - İSTANBUL İhlas Haber Ajansı / Ekonomi Ekonomi Haberler

Haberler ›› Ekonomi ›› Brent petrol 100 doların altında işlem görmeye devam ediyor - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.