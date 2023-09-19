bp Türkiye, Kadın Emeğini Destekleme Vakfı ile İş Birliği Yaparak Kadınların El Emeği Ürünlerini Satışa Sunuyor

bp Türkiye, Kadın Emeğini Destekleme Vakfı (KEDV) ile iş birliği yaparak kadınların el emeği ürünlerini bp istasyonlarında satışa sunmaya başladı. Bu iş birliği ile kadınların ekonomik açıdan güçlenmelerine katkı sağlanması hedefleniyor.

bp Türkiye'nin Kadın Emeğini Destekleme Vakfı (KEDV) ile gerçekleştirdiği iş birliği çerçevesinde kadınların el emeği ürünleri markanın istasyonlarında satılmaya başlandı.

bp Türkiye, enerji dönüşümünde gerçekleştirdiği çalışmaların yanı sıra sürdürülebilirlik stratejisi kapsamında da faaliyet gösterdiği bölgelere katkı sağlamaya devam ediyor. Gençlik, çeşitlilik, kapsayıcılık ve toplumsal faydayı sosyal sorumluluk anlayışının odağında tutan marka, bu amaçla Kadın Emeğini Destekleme Vakfı (KEDV) ile de bir iş birliği gerçekleştiriyor.

Markanın kadınların kolektif bir şekilde eşitlikçi, kapsayıcı ve güçlü bir toplum oluşturma çalışmalarını desteklemeyi hedefleyen ve kar amacı gütmeyen bir sivil toplum kuruluşu olan KEDV ile gerçekleştirdiği iş birliği çerçevesinde kadınların ürettiği el emeği ürünler bp istasyonlarında satışa sunuluyor.

Öncelikle İstanbul ve Bodrum'daki 2 istasyonda satışa sunulacak ürünlerle kadınların ekonomik açıdan güçlenmelerine katkı sağlayacak bir pazar oluşturma konusunda adım atacaklarını aktaran bp Türkiye Akaryakıt Dışı Gelirler ve Franchise Kanal Müdürü Arda Uncu, "Gerçekleşen bu iş birliği ile amacımız toplumsal farkındalık oluşturarak kadın girişimini güçlendirmek. 'Sürdürülebilir Geçim Kaynakları Yaratmak' başlıklı kurumsal hedefimiz odaklı bu iş birliği çerçevesinde amacımız yakın zamanda ürün çeşitliliğini artırmak ve 12 farklı istasyonumuzun bp express marketlerinde bu değerli ürünleri müşterilerimize ulaştırmak" diyerek KEDV'in kadınların yaşamlarını iyileştirme çabalarına destek olma ve yerel kalkınmadaki liderliklerini güçlendirme hedeflerine yardımcı olacaklarını vurguladı.

Şirket olarak çeşitliliğin gücüne inandıklarının altını çizen Uncu, hayatın her alanında cinsiyet eşitliğini sağlamak, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin her alanda fırsatlar ve kaynaklara eşit erişim hakkı verilmesi için çalıştıklarını belirtiyor.

KEDV'den kadınlara finansal okur yazarlık desteği

Türkiye'de ilk kez kadınlara yönelik kooperatifleşme hareketini başlatan KEDV, bünyesinde faaliyet gösteren NAHIL iktisadi işletmesi aracılığıyla da kadınlara iş modelleri geliştirme, ürün geliştirme, mikro kredi, pazarlama ve satış desteği sağlıyor. Özellikle dar gelirli kadınların ailelerini ve toplumu geliştirme, dönüştürme güçlerine inanan KEDV, yerel yönetimler ve farklı sektörden birçok şirket ile de iş birliği yapıyor. - İSTANBUL