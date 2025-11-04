Haberler

bp'nin Üçüncü Çeyrek Karı Beklentilerin Üzerinde Gerçekleşti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Enerji şirketi bp, 2023 yılının üçüncü çeyreğinde 2,21 milyar dolar kar elde ederek piyasa beklentilerinin üzerinde bir performans sergiledi. Şirket, karını artırmak için maliyetleri düşürme ve varlık satışı stratejilerine devam ediyor.

Enerji şirketi bp'nin yılın üçüncü çeyreğindeki karı 2,21 milyar dolarla piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

Şirket, haziran-eylül dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, bp bu dönemde 2,21 milyar dolar kar elde etti. Piyasa beklentisi, şirketin bu dönemdeki karının 2,03 milyar dolar olacağı yönündeydi.

bp'nin yılın üçüncü çeyreğindeki karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2,5, önceki çeyreğe göre ise yüzde 6 geriledi.

Rafineri bakım maliyetlerindeki düşüş, rafinaj marjlarının güçlü gerçekleşmesi ve yüksek üretim karı desteklerken zayıf petrol ticareti, çevresel uyum maliyetlerinin mevsimsel etkileri ve diğer yüksek giderler kar artışını dengeledi.

bp Üst Yöneticisi Murray Auchincloss, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, maliyetleri azaltma, bilanço gücünü artırma ve nakit akışıyla getirileri yükseltme konusunda ilerlemeye devam ettiklerini belirterek, bu yıl tamamlanan veya duyurulan elden çıkarma işlemlerinin 5 milyar doları bulmasını beklediklerini kaydetti.

Şirket, dün yaptığı açıklamada, Permian ve Eagle Ford havzalarında bazı ABD kara boru hattı varlıklarındaki azınlık hisselerini özel yatırım şirketi Sixth Street'e 1,5 milyar dolar karşılığında satmak üzere anlaşmaya vardığını duyurmuştu.

bp daha önce 2027 sonuna kadar 20 milyar dolarlık varlık satışı hedeflediğini açıklamıştı.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya - Kilis
MHP lideri Bahçeli: Demirtaş'ın tahliyesi hayırlı olur

Bahçeli'den tahliyesi konuşulan Demirtaş'la ilgili ezber bozan sözler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ederson'un Beşiktaş taraftarı ile yaşadığı gerginlik kamerada

Onu daha önce böyle görmediniz! Milyonlarca izlenen görüntü
Müslüman aday önde! Tarihi seçime saatler kala Trump'tan tehdit

Müslüman aday önde! Tarihi seçime saatler kala Trump'tan tehdit
Kabe'de çekilen görüntüye tepki yağıyor

Görüntü maalesef Kabe'de kaydedildi
YÖK'ten Hakan Fidan'ın diplomasına ilişkin iddialara yanıt

Bakan Fidan iddiası ses getirdi, YÖK'ten beklenen açıklama geldi
Ederson'un Beşiktaş taraftarı ile yaşadığı gerginlik kamerada

Onu daha önce böyle görmediniz! Milyonlarca izlenen görüntü
29 Ekim'de Anıtkabir'e neden gitmedi? Gerekçesini açıklayan Bahçeli iddialara ateş püskürdü

29 Ekim'de Anıtkabir'e neden gitmedi? Bahçeli gerekçesini açıkladı
Altını olanlar dikkat: Uzman ismin öngördüğü rakam inanılmaz

Altını olanlar dikkat: Öngördüğü rakam inanılmaz
MasterChef Jürisi Mehmet Yalçınkaya'nın mekanından adisyon paylaşıldı! Fiyatlar tartışma yarattı

Mekanındaki fiyatları görenler şaştı kaldı
Tedesco'dan Fener taraftarını mest eden hareket

Tedesco'dan Fener taraftarını mest eden hareket
Orkun-Alvarez kapışması yeni değil! İşte derbinin kaderini değiştiren kırmızı kartın perde arkası

İşte derbinin kaderini değiştiren kırmızı kartın perde arkası
Hollywood'un efsane ismine veda: Diane Ladd 89 yaşında hayatını kaybetti

Sinema dünyasının başarılı ismi hayatını kaybetti
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den ilk açıklama! Öcalan'ın mesajı paylaşıldı

DEM Parti ile görüşen Öcalan'dan çağrı var: Kürt olgusu...
'Deli numarası' tutmadı! Elektrikli düzenekle komşunu öldürmeye çalışan sanık için karar değişti

Elektrikli çiviyle komşunu öldürmeye çalışan sanık için karar değişti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.