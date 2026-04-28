BP'nin karı, petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle yılın ilk çeyreğinde yaklaşık yüzde 130 arttı

bp'nin yılın ilk çeyreğindeki karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 128,6 artarak 3,2 milyar dolara yükseldi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, söz konusu dönemde elde edilen kar, geçen yılın ilk çeyreğindeki yaklaşık 1,4 milyar dolarlık seviyenin üzerine çıkarak analistlerin beklentilerini aştı. Şirketin karı, önceki çeyrekte kaydedilen 1,5 milyar doların da üzerinde gerçekleşti.

Kardaki artışta, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından fiilen kapanan Hürmüz Boğazı'ndaki aksaklıkların petrol fiyatlarını yükseltmesi etkili oldu.

Saldırılar öncesinde yaklaşık 70 dolar seviyesinde bulunan Brent petrolün varil fiyatı, çatışmaların 9. haftasında yaklaşık yüzde 49 artarken, ABD türü ham petrol (WTI) da aynı dönemde yaklaşık yüzde 41,8 değer kazandı.

Brent petrolün varil fiyatı bugün saat 12.12 itibarıyla önceki kapanışa göre yaklaşık yüzde 2,5 artışla 104,29 dolara yükseldi, ABD türü ham petrolün varil fiyatı 99,28 dolardan işlem gördü.

Öte yandan, şirketin arama ve üretim operasyonlarında tesis güvenilirliği yılın ilk çeyreğinde yüzde 95,7'ye yükseldi, üretim büyük ölçüde yatay seyretti.

bp Üst Yöneticisi Meg O'Neill, sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, şirketin çatışma ve belirsizliklerin arttığı bir dönemde faaliyet gösterdiğini belirtti.

O'Neill, enerji arzının kesintisiz sürdürülmesinde kritik rol oynadıklarını ifade ederek, yüksek tesis güvenilirliği ve rafineri kullanılabilirliğinin yanı sıra Amerika Körfezi ve bpx Energy'de artan üretimin, devam eden kesintilere rağmen toplam üretimi dengede tuttuğunu kaydetti.

Bunun yanı sıra, sürdürülebilirlik alanında ilerleme kaydedildiğini vurgulayan O'Neill, şirketin operasyonel emisyonlarını 2019 seviyelerine kıyasla geçen yıl yüzde 37 azalttığını belirtti.