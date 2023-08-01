bp'nin ikinci çeyrek karı yüzde 70 düştü

İngiliz enerji şirketi bp'nin ikinci çeyrek karı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 70 düşüşle 2,6 milyar dolar oldu. Şirketin açıkladığı ikinci çeyrek sonuçlarına göre, fosil yakıt fiyatlarındaki gerileme, zayıf petrol ticareti, düşük rafinaj marjları ve bakım çalışmaları bp'nin karını doğrudan etkiledi. bp'nin bu yılın ilk çeyreğindeki karı ise yaklaşık 5 milyar dolar olmuştu. Şirket, 1,5 milyar dolarlık hisse geri alımı yapacağını da açıkladı.