BP CEO'su Bernard Looney İstifa Etti

İngiliz enerji şirketi BP'nin CEO'su Bernard Looney, kişisel ilişkileri konusundaki iddialar sonrasında istifa ettiğini açıkladı. Şirketin güçlü değerlerine uygun davranış beklediğini belirten BP, soruşturmanın devam ettiğini ve CFO Murray Auchincloss'un geçici olarak CEO görevini üstleneceğini duyurdu.

İngiliz enerji şirketi British Petroleum (BP) Üst Yöneticisi ( Ceo ) Bernard Looney, istifa kararı aldığını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Looney, çalışma arkadaşlarıyla kişisel ilişkileri konusundaki iddialar sonrasında istifa ettiğini duyurdu.

Geçen yıl benzer iddialar sebebiyle konu hakkında soruşturma başlatılmış, şirketin davranış kurallarını ihlal eden bir durum olmadığına karar verilmişti.

BP'nin açıklamasında "Şirketin güçlü değerleri var ve yönetim kurulu, şirketteki herkesin bu değerlere uygun davranmasını bekliyor. Özellikle tüm liderlerden rol model olarak hareket etmeleri ve başkalarının güvenini kazanacak şekilde sağduyulu davranmaları bekleniyor." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca açıklamada, soruşturmanın devam ettiği ve bu süreçte şirketin Mali İşler Direktörü (CFO) Murray Auchincloss'un geçici olarak CEO görevini devralacağı kaydedildi.