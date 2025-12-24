Haberler

Enerji şirketi bp, Castrol'deki yüzde 65'lik hissesini ABD'li Stonepeak'e satıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Enerji şirketi bp, Castrol'deki yüzde 65 hissesini ABD'li Stonepeak'e satmak için 10,1 milyar dolar işletme değeri üzerinden anlaşma sağladı. Bu satış bp'nin yeniden yapılanma stratejisinin bir parçası olarak bilançoyu güçlendirecek.

Enerji şirketi bp, Castrol'deki yüzde 65'lik hissesini 10,1 milyar dolar işletme değeri üzerinden ABD'li Stonepeak'e satmak üzere anlaşmaya vardı.

Şirketin açıklamasına göre, Castrol'e yönelik kapsamlı stratejik incelemenin ardından bp, bu şirketteki yüzde 65'lik ortaklık payını satma kararı aldı.

Bu kapsamda, bp söz konusu hisseleri 10,1 milyar dolar işletme değeri üzerinden New York merkezli yatırım şirketi Stonepeak'e satmak için anlaştı. İşlemin bp'ye yaklaşık 6 milyar dolar net gelir sağlaması bekleniyor.

Castrol'deki hisselerin satışı bp'nin yeniden yapılanma stratejisinin bir parçası ve bilançoyu önemli ölçüde güçlendirecek bir adım olarak nitelendiriliyor.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi
Ünlü yapımcı Timur Savcı uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındı

Ünlü yapımcı uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Türkiye'nin 50 yıllık dev şirketi üretime ara veriyor

Türkiye'nin 50 yıllık dev şirketi üretime ara veriyor
İki siyasi partinin hukuki varlıkları sona erdi

İki siyasi parti resmen kapatıldı! Malları Hazine'ye kaldı
Libya heyetini taşıyan jetin düşme anında çarpıcı detay! Tüm görgü tanıkları aynı şeyi söyledi

Jetin düşme anında çarpıcı detay! Görgü tanıkları aynı şeyi söyledi
Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı

Ela Rümeysa Cebeci'nin aylık geliri ortaya çıktı
Ünlü fenomen Ezgi Fındık için yakalama kararı

Soruşturma derinleşiyor! Ünlü fenomen hakkında yakalama kararı
Giden geri dönmüyor! Türkiye'nin en esrarengiz bölgesi

Giden geri dönmüyor! Türkiye'nin en esrarengiz bölgesi