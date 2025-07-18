bp, ABD'deki Rüzgar Enerjisi Operasyonlarını LS Power'a Satıyor

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Enerji şirketi bp, ABD'deki 1,3 gigavat kurulu güce sahip 10 rüzgar enerjisi santralini LS Power'a satış konusunda anlaştı. Bu satış, bp'nin varlık satış programının bir parçası olarak gerçekleşiyor ve 2023 yılı sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Enerji şirketi bp, ABD'deki kara rüzgar enerjisi operasyonlarının LS Power'a satışı konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, satış işlemi toplam 1,3 gigavat kurulu güce sahip 10 rüzgar enerjisi santralini kapsıyor.

bp'nin ABD'deki rüzgar enerjisi operasyonlarının LS Power'a satış sürecinin bu yıl sonuna kadar tamamlanması bekleniyor.

Söz konusu satış, bp'nin şubatta duyurduğu 20 milyar dolarlık varlık satış programı kapsamında şirketi sadeleştirme ve odağını daraltma planının bir parçası olarak gerçekleştiriliyor.

Satışın tamamlanmasının ardından bp Wind Energy, LS Power'ın Clearlight Energy şirketi bünyesinde faaliyet gösterecek ve bu şirketin işletme kapasitesi yaklaşık 4,3 gigavata çıkacak.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya - Ekonomi
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