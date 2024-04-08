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Bozüyük'te Ramazan Bayramı öncesinde tercih edilen tatlı: Ev Baklavası

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Bilecik'in Bozüyük ilçede Ramazan Bayramı öncesinde vatandaşların tercihi ev baklavası oluyor.

Türk mutfağının en çok tercih edilen tatlılardan biri olan cevizli ev baklavası, günümüze kadar küçükten büyüğe herkesin severek tükettiği tatlılar içerisinde yer alıyor. Ramazan Bayramının gelmesiyle vatandaşların çoğunluğu tercihini baklavadan yana kullanıyor. Satıcılarda bayram öncesi oluşan talepten dolayı yoğunluk yaşıyor.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde kendi işyerinde 15 yıldır baklava tatlısını yaptığını anlatan Nurten Uslu; "Eskiden bu zamana kadar geleneklerimizden olan baklava tatlısını işyerimizde yapıyoruz. Bayramlarda ilk tatlı olarak genelde cevizli ev baklavasıdır. Ramazan bitti bayramımız geldi. Baklavalarımızı yapmaya çalışıyoruz. Siparişleri yetiştirmek için gece gündüz çalışıyoruz. Herkesin ramazan bayramı mübarek olsun" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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