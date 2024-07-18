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Bozüyük'te Hububat Hasadı Başladı

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Bilecik'in Bozüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından biçerdöver denetimi ve hasat yapılan hububat tarlalarında kontrollere başlandı. Çiftçilerin ekonomik kayıp yaşamamaları için biçerdöverlerin sezon boyunca titizlikle denetleneceği belirtildi.

Bilecik'in Bozüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından biçerdöver denetimi ve hasat yapılan hububat tarlalarında kontrollere başlandı.

2024 yılı hububat hasadının başlamasıyla birlikte Bozüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürü İsmail Aksu'nun da katıldığı denetimlerde, çiftçinin ekonomik kaybının önüne geçilebilmesi için gerekli denetimlerin yapıldığı kaydedildi. Bu yıl Bozüyük ilçesinde yaklaşık 110 bin dekar alanda hububat hasadı yapılacak olup, çiftçilerin ekonomik kayıp yaşamamaları için biçerdöverlerin sezon boyunca tek tek titizlikle denetleneceği belirtildi. Araziler farklılıklar gösterse de Bozüyük ilçesinde arpa ve buğdayda ortalama verimin dönümde 350-450 kilogram arasında beklendiği ifade edildi. Köy muhtarları ve çiftçilerin bölgeye gelen ve hatalı biçtiklerini düşündükleri her bir biçerdöveri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne en kısa zamanda bildirmeleri istendi. Böylece dane kayıpları ve dolayısıyla ekonomik kayıpların en aza indirileceğinin önemine vurgu yapılırken, çiftçilere hayırlı ve bereketli bir hasat sezonu geçirmeleri temennilerinde bulunuldu. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Bilecik Bozüyük Tarım Ekonomi Güncel Haberler

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