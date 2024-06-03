Bozüyük'te Ekmek Fiyatlarına Zam Yapıldı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ekmek fiyatlarına zam yapıldı. Gelen zammın ardından 200 gramlık somun ekmeğin fiyatı 10 TL'ye çıkarıldı. Maliyetlerin artmasının gerekçe olarak gösterildiği zam sonrasında daha önce 8 TL'ye satılan 200 gram somun ekmeğine 2 TL zam yapılarak 10 TL'ye yükseltildi. 50 TL'ye satılan köy ekmeği ise 60 TL oldu.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ekmek fiyatlarına zam yapıldı. Gelen zammın ardından 200 gramlık somun ekmeğin fiyatı 10 TL'ye çıkarıldı.
Maliyetlerin artmasının gerekçe olarak gösterildiği zam sonrasında daha önce 8 TL'ye satılan 200 gram somun ekmeğine 2 TL zam yapılarak 10 TL'ye yükseltildi. 50 TL'ye satılan köy ekmeği ise 60 TL oldu. - BİLECİK