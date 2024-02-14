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Bozüyük'te dolmuş ücretlerine zam yapıldı

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde şehir içi dolmuş ücretlerine zam yapıldı. Son zamanlarda yakıta gelen zamlardan sonra dolmuş ücretlerine fiyat artışı yapıldı. Yapılan zamdan sonra öğrenci 12 TL'den 15 TL'ye, tam ise 13 TL'den 18 TL oldu. Yeni yapılan zamların yarın uygulanmaya başlanacağı öğrenildi.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde şehir içi dolmuş ücretlerine zam yapıldı.

Son zamanlarda yakıta gelen zamlardan sonra dolmuş ücretlerine fiyat artışı yapıldı. Yapılan zamdan sonra öğrenci 12 TL'den 15 TL'ye, tam ise 13 TL'den 18 TL oldu. Yeni yapılan zamların yarın uygulanmaya başlanacağı öğrenildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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