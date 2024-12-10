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Bozüyük'te Çiftçilere ÇKS Bilgilendirme Toplantıları Düzenleniyor

Bozüyük'te Çiftçilere ÇKS Bilgilendirme Toplantıları Düzenleniyor
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Bozüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, tarımsal üretim planlaması ve yeni destek modeli hakkında köylerde Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) bilgilendirme toplantıları düzenliyor. Üreticilere, destek başvurularının son tarihi 31 Aralık 2024 olduğu hatırlatılıyor.

Bozüyük İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli personel, köylerde tarımsal üretim planlaması ve yeni destek modeli ile bitkisel üretim desteklemeleri için Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) hakkında bilgilendirme toplantıları düzenliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı talimatıyla başlatılan "Cuma Buluşmaları" çerçevesinde kurum personelleri tarafından her hafta farklı köylerde üreticilere yönelik düzenlenen toplantılarda, tarımsal üretim planlaması ve yeni destek modeli anlatılarak bitkisel üretim desteklemeleri için ÇKS müracaatlarının 31 Aralık 2024 günü mesai bitimine kadar son tarih olduğunu ve üreticilerin mağduriyet yaşamamaları için en kısa zamanda ilçe müdürlüğe gelerek başvuru işlemlerini gerçekleştirmeleri konusunda bilgilendirdiler. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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