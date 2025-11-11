Bozüyük Gümrük Müdürlüğü 1. Yıl Dönümünü Kutladı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde geçen yıl kurulan Gümrük Müdürlüğü'nün 1. yıl dönümü pasta kesilerek kutlandı.

Kutlama programına Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk ve Uludağ Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Yardımcısı Veysel Maden de katıldı. Kutlama öncesi Bozüyük Gümrük Müdür Vekili Ferdane Önal, çalışmalar hakkında bilgi verdi. Daha sonra pasta kesilerek Gümrük Müdürlüğü'nün Bozüyük'te kuruluşunun 1. yıl dönümü kutlandı. Hatıra fotoğrafı çekinilmesinin ardından kutlama programı sona erdi. - BİLECİK