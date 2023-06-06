Bozüyük Belediyesi'nin 'Çarşı ve Kent Meydanı' projesi kapsamındaki işyeri satış ihalesi ertelendi

Bozüyük Belediyesi'nin 'Çarşı ve Kent Meydanı' projesi kapsamında yer alan 16 adet işyerinin satış ihalesi, yeterli katılım olmaması nedeniyle ertelendi.

Satış ihalesi için Belediye Encümeni, Bozüyük Belediyesi Düğün Salonu'nda ihale saatinde bir araya geldi. İhale Komisyon Başkanı ve Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Fındık, ileri bir tarihe ertelenen ihaleye ilişkin şu bilgileri verdi:

"Bugün burada ilçemiz Yeni Mahalle Eskişehir Caddesi 283 ada 28 parselde bulunan Çarşı ve Kent Meydanı içerisindeki 16 adet bağımsız bölümün satışını yapmak için toplandık. Ancak bu ihale için teklif verme tarihi olan 05.06.2023 günü saat 16.00'ya kadar herhangi bir başvuru olmamıştır. Bu konuyla ilgili tutanak İmar Müdürlüğü'müzce komisyonumuza ulaşmıştır. Bu nedenle bu ihaleye katılım olmadığından ihale yapılamamıştır."