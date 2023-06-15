Bozüyük Belediyesi Borç Yapılandırması Süresi Uzatıldı

Bozüyük Belediyesi tarafından 7440 sayılı Borçları Yapılandırma Kanunu çerçevesinde yapılacak yapılandırmaların süre uzatımı nedeniyle 3 Temmuz 2023 Pazartesi gününe kadar devam edeceği bildirildi.

Bozüyük Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğü tarafından, Bozüyük Belediyesi sınırları ile mücavir alanları içerisinde bulunan işyeri mükellefleri ile vatandaşların Bozüyük Belediyesi'ne ait borçlarını yapılandırması ile ilgili olarak yapılan bilgilendirmede taksitlendirme için mükelleflerin tahsilat şefliğine başvurabileceği belirtilerek "26/5/2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7300 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 7440 sayılı Yapılandırma Kanununda yer alan düzenlemelerden yararlanmak için başvuru, bildirim ve beyan süreleri 31 Mayıs 2023 tarihinden, 3 Temmuz 2023 (30/6/2023 tarihinin resmi tatile rastlaması nedeniyle) tarihine uzatılmış olup ilk taksit ödeme süresi de 30 Haziran 2023 tarihinden, 31 Temmuz 2023 tarihine uzatılmıştır." denildi. - BİLECİK